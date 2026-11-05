Три колеса, 385 Н·м и карбоновый кузов: представлен необычный спорткар One-All

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Вместо привычных четырёх колёс — три, вместо переднего расположения двигателя — центральное, а передача мощности происходит на единственное заднее колесо. Компания MTPEAK представила спорткар One-All с необычной компоновкой, 2,0-литровым турбомотором и заявленным соотношением мощности к массе 370 л. с. на тонну. Модель рассчитана на небольшую серию, выпуск которой намечен на 2027 год.

One-All развивает 165 кВт (около 224 л. с.) и 385 Н·м крутящего момента. Производитель заявляет максимальную скорость 180 км/ч. При этом наиболее примечательный показатель — 370 л. с. на тонну: для столь компактной трёхколёсной машины это означает высокую энерговооружённость. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач оснащена задним ходом.

Основу конструкции составляет пространственный каркас из хромомолибденовой стали с защитной полурамой. Кузовные панели изготовлены из углепластика, а все три колеса получили вентилируемые карбон-керамические тормоза. Среди других особенностей — распределение массы 50:50, передняя подвеска на двойных поперечных рычагах с двумя амортизаторами и электронная система стабилизации ESP. Спереди установлены шины 205/45 R17, сзади — широкая покрышка 305/35 R18.

Длина автомобиля составляет 3397 мм, ширина — 1496 мм, высота — 1148 мм, колёсная база — 2540 мм. MTPEAK создана при поддержке промышленной компании Guangyu Industrial, которая занимается точной обработкой металлов, сваркой и изготовлением деталей из углеволокна около 30 лет. Производитель планирует выпустить глобальную ограниченную серию из 100 автомобилей, начало производства намечено на 2027 год. Стоимость и рынки продаж пока не объявлены.

Источник: mtpeak