В Сахаре найден марсианский метеорит возрастом 4,1 млрд лет — он содержит свидетельства наличия воды на планете

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Фрагменты метеоритов, падающие на Землю, могут служить свидетелями прошлого нашей Солнечной системы — и ярким тому подтверждением стал метеорит «Тегаза 001» (Teghaza 001). Различные анализы показали, что этот камень прибыл с Марса, а его возраст составляет не менее 4,1 миллиарда лет. Более того, в метеорите обнаружены следы, указывающие на присутствие воды на Марсе.

Первым на необычные особенности метеорита обратил внимание ученый Карл Эйджи из Института метеоритики при Университете Нью-Мексико. В ходе анализа образцов марсианского метеорита Эйджи выявил «нетипичные для марсианских метеоритов характеристики текстуры, минералогии и состава».

Нетипичный, но не уникальный случай. По своему составу образец напомнил Эйджи метеорит «Black Beauty» («Черная красавица») — первый метеорит, который удалось связать с корой Марса.

«Я заметил, что этот метеорит чем-то похож на Black Beauty — не идентичен, но показатели изотопов кислорода имеют сходство, — рассказал Эйджи порталу phys.org. — При микроскопическом исследовании я обнаружил участки с высокой концентрацией оксида марганца. Марсоходы активно ищут это соединение, поскольку оно служит индикатором условий, пригодных для жизни».

Многие ученые считают оксид марганца распространенным побочным продуктом жизнедеятельности микроорганизмов. Исследователи также обратили внимание на необычный изотопный состав кислорода и измененные минералы. По словам Эйджи, эти данные рисуют совсем иной облик Марса — не такой, каким мы привыкли видеть его сегодня.

Вероятно, этот образец происходит из той части Марса, которая была больше похожа на Землю. Речь идет о наличии поверхностных вод, более плотной атмосферы и, возможно, даже защитного магнитного поля, предохранявшего планету от космического излучения. Хотя всё это еще не является прямым доказательством существования жизни на Марсе в прошлом, такие данные помогают лучше понять историю соседней планеты.

Учитывая уникальные характеристики метеорита, Эйджи и его команда привлекли к исследованию других ученых и научные институты. В породе метеорита были обнаружены кристаллы циркона, которые позволили определить его возраст с помощью уран-свинцового метода. Возраст Teghaza 001 составляет около 4,1 миллиарда лет. По словам Эйджи, это самый древний из известных марсианских метеоритов, состоящих из лавовых пород.

Метеорит относится к раннему этапу истории Марса — так называемому доноахийскому периоду. «Если на Марсе была широко распространена примитивная жизнь, то это наиболее вероятный период для ее существования», — поясняет Эджи. Проведенные анализы подтвердили это предположение.

Поскольку по своему химическому и минералогическому составу Teghaza 001 заметно отличается от других марсианских метеоритов, он, вероятно, происходит из региона, куда еще не добирался ни один марсоход. Используя данные дистанционного зондирования, исследователям удалось сузить область поисков: по словам Ян Лю из Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА, минералогический состав соответствует южным высокогорьям Марса — возможно, в направлении бассейна Эллада.

Таким образом, будущие миссии на Марс могли бы обратить внимание на этот регион, чтобы найти новые, столь же информативные образцы.

Источник: Phys