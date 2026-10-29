Учёные описали временную жидкость — состояние материи, текущее во времени

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| Новость | Наука и космос

Физики из Института физики сложных систем Общества Макса Планка (Германия) представили теоретическую модель нового состояния материи — временной жидкости. Препринт исследования Цзо Вана и Мариоса Михаэля размещен на arXiv и еще не прошел независимую научную проверку.

В основе работы лежит понятие временного кристалла — состояния вещества, в котором атомы периодически меняют расположение во времени без подвода энергии. Такое поведение нарушает симметрию временного сдвига — фундаментальный принцип, по которому физические процессы должны протекать одинаково независимо от того, в какой момент они начались.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Физики предположили: если временной кристалл способен «таять», как тает лед, должно существовать промежуточное состояние — временная жидкость. У обычной жидкости в отличие от кристалла нет дальнего порядка в расположении молекул, но соседние молекулы по-прежнему взаимодействуют друг с другом. По той же логике временная жидкость теряет долговременную упорядоченность повторений во времени, но сохраняет кратковременную согласованность.

В работе указывается, что дискретные временные жидкости — как в квантовых, так и в классических системах — могут содержать конечное число топологических временных дефектов, то есть локальных нарушений периодичности. При этом система в среднем частично восстанавливает утраченную симметрию временного сдвига.

Авторы подчеркивают, что открытие пока носит теоретический характер. Экспериментальное подтверждение существования временной жидкости позволит ученым по-новому взглянуть на то, как материя адаптируется к внешним изменениям и каким образом в системах с видимым хаосом сохраняется скрытый порядок.

Источник: sciencealert

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