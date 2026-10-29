Volkswagen Lavida XR под заказ в Новосибирске оказался дешевле «Лады Весты»

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В России начали продавать седан Volkswagen Lavida XR, который оказался дешевле отечественной «Лады». Стоимость автомобиля начинается от 1,55-1,6 миллиона рублей в зависимости от региона и комплектации, в то время как обновленная Lada Vesta в базе стоит от 1,58 миллиона рублей.

Модель 2022 года Автор: Пользователь3204 Источник: commons.wikimedia.org

Автомобиль поставляется в Россию из Китая по схеме параллельного импорта. Седан построен на платформе MQB-A0 и оснащен проверенным временем атмосферным ДВС в 1,5 л, выдающим 112 л. с. Силовой агрегат функционирует в паре с классической шестиступенчатой АКПП, что выгодно отличает его от вариаторов, часто устанавливаемых на бюджетные модели.

В базовом оснащении Lavida XR цифровая приборная панель, кондиционер, мультимедиа с сенсорным дисплеем, мультируль, светодиодная оптика и литые колесные диски. Эксперты отмечают, что появление модели закрывает нишу, опустевшую после ухода с российского рынка популярных Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Источник: Автоновости дня