PlayStation 5 может стать последним устройством Sony для просмотра фильмов на дисках: компания прекратит выпуск проигрывателей 4K Blu-ray

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Sony может оставить PlayStation 5 последним устройством компании с поддержкой фильмов на дисках 4K Blu-ray. Производитель завершает выпуск специализированных проигрывателей, а с января 2028 года прекратит производство физических копий новых игр для PS5. Это ставит под вопрос будущее дисковых носителей и наличие привода в следующей консоли PlayStation.

Автор: Roberto Vincenzo Minasi Источник: unsplash.com

Недавно компания объявила о прекращении поставок проигрывателя UBP-X700/K. Модель, представленная весной 2025 года, стала последним отдельным устройством компании для воспроизведения фильмов в формате Ultra HD Blu-ray. В Японии продажи аппарата завершатся, хотя в некоторых других странах он пока доступен в магазинах.

После этого единственным устройством компании, способным воспроизводить фильмы на дисках 4K Blu-ray, останется PlayStation 5 с дисководом. Эта возможность есть и у PS5 Slim и PS5 Pro, если дополнить их отдельным приводом. Однако консоль не поддерживает Dolby Vision при просмотре фильмов в этом формате, поэтому не может полностью заменить специализированный проигрыватель.

Положение осложняется уходом других компаний с рынка. LG прекратила выпуск Blu-ray-плееров в конце 2024 года, а Samsung отказалась от этого направления еще в 2019 году. Среди крупных производителей подобной техники продолжает работать Panasonic. При этом диски 4K Blu-ray сохраняют преимущество перед потоковыми сервисами по качеству изображения, но удобство просмотра через интернет постепенно снижает спрос на физические носители.

С января 2028 года Sony также перестанет выпускать дисковые версии новых игр для PS5. Уже проданные копии продолжат работать, однако новые проекты придется покупать в цифровом виде.

Будущее дисковода в PlayStation 6 пока остается неопределенным. По данным Insider Gaming, компания Sony может сохранить возможность подключения съемного привода. Тогда покупатели смогут выбрать цифровую версию консоли, комплект с дисководом или приобрести его отдельно. Такой подход компания уже использует в PS5 Slim и PS5 Pro, но официального подтверждения для следующего поколения пока нет.

Источник: Engadget

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