В Липецкой области наладят выпуск кроссовера Voyah Taishan мощностью 517 л. с.

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В России наладят выпуск роскошного гибридного кроссовера Voyah Taishan мощностью 517 лошадиных сил. Производством займется завод «Моторинвест» в Липецкой области, который ранее специализировался на выпуске электромобилей.

Автомобиль представляет собой полноразмерный полноприводный кроссовер длиной 5,2 метра. Он разработан на 800-вольтовой архитектуре и по сути является последовательным гибридом. В его состав входит пара электрических двигателей, совместно выдающих 517 л. с. при 695 Нм крутящего момента, а также 1,5-литровый бензиновый двигатель, который нужен, как генератор для подзарядки аккумулятора емкостью 62,5 кВт·ч. Благодаря такой схеме максимальный запас хода автомобиля достигает 1120 км, из которых 280 км он проезжает на батарее.

Локализация производства в России дает покупателям важное преимущество: автомобиль адаптирован под местные условия и подпадает под государственные программы субсидирования. Кроме того, благодаря последовательной схеме работы гибридной установки, транспортный налог рассчитывается не по пиковой мощности в 517 сил, а по 30-минутной номинальной мощности электродвигателей, которая составляет 197 л. с.

Источник: motor