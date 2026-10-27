У берегов Турции нашли кораблекрушение возрастом 4500 лет: оно может оказаться древнейшим в мире

На морском дне у южного побережья Турции обнаружили остатки древнего кораблекрушения, которое может изменить представления о морской торговле раннего бронзового века. Предполагаемый возраст находки составляет около 4500 лет. Это время, когда в Египте возводили великие пирамиды, а торговые связи между древними обществами уже охватывали значительные расстояния. Сам деревянный корпус практически не сохранился. Главной уликой стали керамические сосуды, пережившие тысячелетия под водой. Именно они позволили исследователям предварительно определить возраст судна и предположить, откуда происходил его груз.

Автор: Историк после полуночи

Находка, начавшаяся с рассказов рыбаков

Остатки судна обнаружил Хакан Ёниз, доцент Университета Акдениз в турецкой Анталье. Он много лет изучал подводное наследие местного побережья и обратил внимание на сведения, которыми поделились рыбаки. Поиски привели исследователя к мелководью возле Кековы, к западу от Антальи. К работе подключились и другие специалисты, в том числе археолог Карин Сова́да из Университета Маккуори в Австралии. Изучение керамики помогло отнести находку к периоду приблизительно между 2700 и 2400 годами до нашей эры.

Если датировка подтвердится, это кораблекрушение может оказаться старше известного затонувшего судна у греческого острова Докос примерно на три столетия. Однако речь пока идёт о предварительном выводе: результаты исследования ещё должны пройти научное рецензирование.

Что сохранилось на морском дне

Время почти полностью уничтожило деревянные части корабля, но тяжёлый груз оказался более устойчивым к разрушению. Среди находок выделяются крупные глиняные сосуды с плоским дном и характерным горизонтальным утолщением в самой широкой части. Анализ состава глины указывает на возможную связь некоторых сосудов с Центральной долиной Иордана. Это особенно интересно: место обнаружения судна и предполагаемое происхождение части его груза находятся на значительном расстоянии друг от друга.

Такие находки помогают археологам восстанавливать торговые маршруты, которые не всегда удаётся проследить по письменным источникам. Даже если корпус корабля исчез, груз способен рассказать о перемещении товаров, технологиях производства и контактах между древними обществами.

Что мог перевозить древний корабль

Восточное Средиземноморье в III тысячелетии до нашей эры было пространством обмена сырьём и ценными товарами. Египту требовались материалы, которых не хватало в долине Нила: древесина, металлы, масла и смолы. Археологические исследования также указывают на дальние связи, по которым в регион поступали металлы, включая серебро.

Само по себе обнаружение судна у берегов Турции не доказывает, что оно направлялось в Египет. Но находка вписывается в более широкую картину морских и прибрежных связей, существовавших задолго до появления классических средиземноморских морских держав. Внутри некоторых сосудов исследователи заметили остатки органического вещества. Среди возможных вариантов содержимого рассматриваются оливковое масло, вино или смола. Пока установить точный состав груза не удалось.

Почему находка важна

Древние кораблекрушения дают археологам редкую возможность изучить торговлю не по отдельным предметам, найденным в разных местах, а по комплексу вещей, которые перевозились вместе. Сосуды, их форма, состав глины и расположение на морском дне помогают восстановить связи между регионами. При этом возраст находки ещё не делает её бесспорным мировым рекордсменом. Необходимо дождаться дальнейшего изучения материалов и научной оценки результатов.

Если датировка подтвердится, кораблекрушение у Кековы станет важным свидетельством того, насколько развитой была морская торговля в раннем бронзовом веке. За несколько тысячелетий до появления привычных нам торговых маршрутов люди уже перевозили товары между удалёнными областями Средиземноморья, а иногда эти путешествия заканчивались на морском дне.

Материал ScienceDaily, основанный на публикации Карин Совада в The Conversation. Датировка находки и интерпретация её значения остаются предварительными.

Источник: ScienceDaily