Starship компании SpaceX стартовал: попытка «поймать» первую ступень ракеты не удалась

В рамках 15-го испытательного полета SpaceX планировала осуществила историческую миссию: и первая ступень Super Heavy, и верхняя ступень Starship должны были вернуться на стартовую площадку в Бока-Чика (штат Техас), где их должны подхватить «руки» стартовой башни — конструкции, которую также называют «Мехазилла» (Mechazilla).

Через несколько минут после взлета SpaceX попыталась вернуть ускоритель Super Heavy в точку старта — к Mechazilla, — ​​однако попытка оказалась неудачной. Ранее компания предпринимала подобные маневры, и трижды они завершались успехом.

Теперь Starship совершит полет вокруг Земли на высоте около 275 километров. В ходе полета, который продлится более 22 часов, ракета примерно 14 раз облетит планету. Как и во время предыдущего испытания 28 сентября, профиль полета составлен таким образом, что даже при отключении двигателей космический корабль мог бы выйти на безопасную суборбитальную траекторию или войти в атмосферу над акваторией океана.

Чтобы обе ступени были успешно перехвачены на стартовом комплексе Starbase, все критически важные системы — отвечающие за вход в атмосферу, маневр посадки и сближение со стартовой башней — должны были сработать безупречно. Однако первый из запланированных маневров в этот раз не удалось осуществить.

Ранее компания SpaceX уже трижды успешно перехватывала ускорители Super Heavy с помощью стартовой башни. Однако для версии V3 — как самого ускорителя, так и верхней ступени Starship — это была первая операция по такому перехвату. Теперь ожидается, что верхняя ступень Starship будет перехвачена (примерно через 22 часа).

Верхняя ступень Starship, как и в ходе 14-го полета, должна будет вывести на орбиту 26 спутников Starlink версии V3. По заявлению SpaceX, каждый такой спутник увеличит пропускную способность группировки на один терабит. В совокупности это эквивалентно десяти запускам спутников Starlink V2 Mini с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Для повышения безопасности при входе в атмосферу в конструкцию теплозащитного экрана Starship были внесены многочисленные улучшения, основанные на опыте предыдущих полетов (в частности, 14-го). К ним относятся дополнительные крепления для плиток, наиболее подверженных риску отслоения во время подъема. Кроме того, SpaceX внедрила решения, предотвращающие проникновение потоков плазмы под плитки. На значительной части теплозащитного экрана теперь используются новые изогнутые плитки, которые позволяют снизить тепловую нагрузку в местах стыков.

Три спутника Starlink V3 оснащены специальными камерами. В ходе полета они будут сканировать теплозащитный экран Starship и передавать изображение в режиме реального времени на наземную станцию, что позволит получить дополнительные данные для оценки состояния защиты.

Источник: CNN