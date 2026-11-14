Seagate анонсировала необычный жесткий диск на 20 ТБ, объединяющий HDD и SSD

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| Новость | Хранение данных

Сегодня существуют типы накопителей, которыми практически перестали пользоваться. Это объясняется тем, что новые решения — например, SSD — значительно превосходят своих предшественников по скорости и надежности. К числу таких устаревших технологий относятся так называемые SSHD (гибридные жесткие диски), представляющие собой комбинацию механического HDD и SSD. Теперь компания Seagate решила возродить это подзабытое решение.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Новый накопитель Seagate Firecuda Forge доступен в двух вариантах: с объемом 8 терабайт или 20 терабайт. В основе лежит классический HDD, предназначенный для долгосрочного хранения больших объемов данных. Кроме того, в Seagate Firecuda Forge предусмотрен слот NVMe для установки SSD, который служит для размещения часто используемых файлов, требующих быстрого доступа.

При этом пользователю не придется вручную перемещать данные между HDD и SSD: за это автоматически отвечает система под названием Alkemi. Накопитель анализирует действия пользователя, определяет, к каким файлам он обращается чаще всего, и переносит их в более быструю память (на SSD). Если же частота использования данных меняется — одни файлы становятся менее востребованными, а другие — более, — система автоматически перераспределяет их между накопителями.

По сути, емкость накопителя всегда отображается как единый общий объем памяти, поэтому не нужно беспокоиться о том, где именно хранятся файлы при их перемещении или открытии. По заявлению Seagate, этот накопитель ориентирован прежде всего на геймеров: они могут держать актуальные игры на SSD, а остальную часть своей игровой библиотеки — на HDD. Кроме того, Seagate Firecuda Forge подойдет создателям контента, которые постоянно работают над новыми видеопроектами и хотят сохранять их в долгосрочной перспективе.

Однако у Seagate Firecuda Forge есть существенный нюанс. При цене почти $700 за модель с 8 ТБ (терабайтами) и $900 за версию с 20 ТБ, в комплект поставки не входит NVMe-SSD. Покупателям придется приобретать скоростной накопитель отдельно и устанавливать его самостоятельно. При желании можно даже заменить предустановленные жесткие диски (HDD). NVMe-SSD от Seagate объемом 1 терабайт стоит около $100.

Источник: Seagate

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Автор avia_news Рейтинг +4.10
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