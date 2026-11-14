На новой станции BYD роботы будут заряжать электромобили солнечной энергией всего за 5 минут

Если судить по объему продаж, то компания BYD уже около четырех лет является крупнейшим в мире производителем электромобилей. Китайский концерн сместил с этой позиции Tesla — и это при том, что он не продает свои автомобили в США. Однако BYD этого недостаточно: компания стремится стать лидером в создании самой передовой сети зарядных станций для электромобилей.

На этой неделе китайская компания представила систему зарядки, в которой электромобили заряжаются солнечной энергией с помощью роботов. Ключевым элементом этой системы является технология «быстрой зарядки» (Flash-Charging) от BYD. Как и обычные зарядные станции, она получает электроэнергию из общей сети, но затем накапливает ее в двух встроенных аккумуляторах мощностью 185 кВт каждый. Согласно пресс-релизу BYD, накопленная энергия может быть передана в электромобиль значительно быстрее, чем при получении питания напрямую из электросети.

Каждая станция «быстрой зарядки» оснащена двумя разъемами. Если используется только один из них, мощность зарядки может достигать 1500 кВт. При одновременном использовании двумя автомобилями мощность составляет 1000 кВт для каждого. Для сравнения: новые зарядные станции Tesla (Supercharger V4) выдают максимум 500 кВт, а стандартные — 250 кВт.

Компания BYD заявляет следующие показатели для своей технологии зарядки: с 10% до 70% за пять минут, с 10% до 97% за девять минут, а при очень низких температурах (около -34 °C) — с 20% до 97% за двенадцать минут.

Частью концепции является использование солнечной энергии: солнечные панели, которые, по данным специализированного автомобильного онлайн-издания Jalopnik, вероятно, установлены на крышах зарядных станций, передают энергию в аккумуляторы емкостью 185 кВт·ч. Благодаря этому система становится менее зависимой от электросети. Это преимущество особенно актуально для отдаленных солнечных регионов — например, для пустынь в Объединенных Арабских Эмиратах, где BYD и представила свою новую концепцию.

Кроме того, предусмотрены роботизированные манипуляторы. Идея не нова: Tesla анонсировала подобное решение еще десять лет назад, а другие автопроизводители — Volkswagen, Hyundai и китайская компания Xiaomi — также разработали собственные аналогичные системы. Принцип работы прост: роботизированный манипулятор находит зарядный порт автомобиля, открывает крышку и автоматически подключает зарядный штекер. По словам Стеллы Ли, вице-президента BYD, сочетание технологий экологически чистого производства энергии, её накопления и сверхбыстрой зарядки призвано сделать процесс зарядки «более интеллектуальным, простым и бесшовным». К концу 2027 года компания BYD планирует установить по всему миру 6000 таких зарядных станций с функцией «мгновенной зарядки» (Flash Charging).

Источник: Jalopnik