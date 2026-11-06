SpaceX запускает проект Starfall и выходит на рынок исследований в условиях микрогравитации

Компания SpaceX запустила сайт, на котором предлагает услуги в рамках проекта Starfall. Дискообразная капсула предназначена для доставки в космос до 1000 кг груза, его длительного (в течение нескольких недель) пребывания в условиях невесомости и последующего возвращения на Землю.

SpaceX обещает обеспечить «доступный и регулярный доступ к состоянию невесомости» для проведения научных исследований и производства в космосе. Капсула вмещает до 1000 кг груза; также предоставляется электропитание мощностью 1 кВт и интерфейс Ethernet. Благодаря системе Starlink эксперименты остаются на связи на протяжении всего полета, что позволяет получать данные непосредственно с орбиты.

Продолжительность миссии определяется пожеланиями заказчика. SpaceX предлагает пребывание в невесомости в течение нескольких недель — для сравнения, в ходе экспериментов в вакуумных башнях или во время параболических полетов этот срок исчисляется лишь секундами.

SpaceX ориентируется на биомедицину (создание органоидов из стволовых клеток и искусственных тканей), фармацевтические исследования (выращивание кристаллов белков и активных веществ), а также на материаловедение (например, разработку полупроводников).

Запуски Starfall планируется осуществлять с помощью системы Starship. Как сообщается на сайте, капсула обеспечивает «надежную и масштабируемую периодичность запусков, которой до сих пор не было на рынке».

SpaceX не раскрывает стоимость миссии и дату первого коммерческого полета. Согласно документам Федерального управления гражданской авиации США (FAA), диаметр капсулы составляет 3,1 метра, высота — 75 сантиметров, а масса в пустом состоянии — около 2,1 тонны. У капсулы нет собственных двигателей; управление ее ориентацией в пространстве осуществляется с помощью азотных двигателей (системы ориентации). Возвращение на Землю происходит на парашюте, а местом посадки служит акватория Тихого океана примерно в 1300 километрах от западного побережья США.

Компания SpaceX разрабатывала эту капсулу практически в секрете. Первый испытательный полет состоялся в июне на ракете-носителе Falcon 9; вскоре после старта SpaceX прервала трансляцию. Во время второго полета, прошедшего в октябре в рамках миссии по совместному запуску полезных нагрузок Bandwagon-5, капсула отправилась в космос вместе с 31 другим объектом, включая аппарат компании-конкурента Varda. На борту находились грузовые контейнеры исследовательской лаборатории ВВС США с аварийным снаряжением — батареями, медикаментами и продовольствием. После приводнения в Тихом океане груз был успешно извлечен. С помощью этих испытаний американские военные изучают возможность быстрой доставки грузов в любую точку земного шара через космическое пространство.

У проекта уже появились и платные заказчики. В третьем квартале SpaceX заключила контракты на три коммерческие миссии с использованием данной капсулы, которые будут осуществляться с помощью системы Starship. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл, представляя квартальные финансовые показатели, отметила, что это открывает доступ к условиям невесомости на регулярной и относительно недорогой основе. По ее словам, это может помочь, в частности, в более глубоком изучении таких заболеваний, как рак и диабет. Известно о двух клиентах, планирующих полеты в 2028 году: люксембургский стартап Space Cargo Unlimited намерен отправить до одной тонны груза в своей системе BentoBox, а компания Redwire — 32 контейнера для фармацевтических исследований.

Источник: SpaceX