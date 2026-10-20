Самые длинные когти среди наземных животных были у теризинозавра

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Рекордсменом по длине когтей среди всех известных науке сухопутных существ является теризинозавр (Therizinosaurus cheloniformis) — гигантский растительноядный ящер, чьи серповидные когти на передних конечностях превышали один метр в длину. Несмотря на внешний вид, характерный для грозных плотоядных хищников, этот динозавр питался исключительно растительной пищей, а точное функциональное назначение его гигантских когтей до сих пор остается предметом научных дискуссий и компьютерного моделирования.

Окаменелость теризинозавра.
Окаменелость теризинозавра.
Автор: Ghedoghedo Источник: commons.wikimedia.org

Впервые окаменелые останки Therizinosaurus cheloniformis были обнаружены в 1948 году в ходе совместной советско-монгольской палеонтологической экспедиции в формации Немегт на территории пустыни Гоби. В руки ученых попали несколько гигантских когтевых фаланг. В 1954 году советский палеонтолог Евгений Малеев описал находку и предположил, что останки принадлежат гигантской морской черепахе, которая использовала мощные когти для срезания водорослей. Отсюда возникло видовое название cheloniformis, что переводится с латыни как «черепахообразный».

Лишь в 1970 году палеонтолог Рождественский, сопоставив находки с другими скелетными фрагментами (включая элементы передних и задних конечностей, найденные позднее в Монголии и Китае), установил истинную природу животного. Оказалось, что когти принадлежали двуногому динозавру из подотряда тероподов — группы, к которой относятся тираннозавр и велоцираптор.

Теризинозавр обитал в конце мелового периода, около 70 миллионов лет назад. Это был один из крупнейших представителей своей группы: длина его тела достигала 9-10 метров, высота — до 4-5 метров, а масса составляла около 5 тонн.

Схема скелета Kayrasaurus changliensis в боковой проекции.
Схема скелета Kayrasaurus changliensis в боковой проекции.
Автор: Chun-Chi Liao Источник: www.tandfonline.com

По данным палеонтологических реконструкций, динозавр обладал специфическим телосложением, нетипичным для большинства тероподов:

  • Длинная шея и мелкий череп: Небольшая голова венчала вытянутую шею. Челюсти были оснащены роговым клювом в передней части и мелкими листовидными зубами в глубине рта, адаптированными для перетирания листвы.
  • Объемное туловище: Широкий таз и массивная брюшная полость вмещали длинный пищеварительный тракт, необходимый для ферментации грубой растительной клетчатки.
  • Четырехпалые стопы: В отличие от большинства хищных тероподов, опиравшихся при ходьбе на три пальца, задние конечности теризинозавра опирались на четыре пальца, что обеспечивало устойчивость при большом весе.
  • Оперение: Находки родственных видов меньшего размера (например, Beipiaosaurus в Китае) с отпечатками покровов указывают на то, что тело теризинозавров было покрыто примитивными нитевидными перьями.

Главной отличительной чертой Therizinosaurus cheloniformis были трехпалые передние конечности длиной до 2,4 метра. Каждый палец заканчивался уплощенным с боков слабоизогнутым когтем. Костная основа самого крупного когтя достигала 70 сантиметров, а с учетом прижизненного рогового (кератинового) чехла его полная длина превышала 1 метр.

Как отметила палеонтолог Дарла Зеленицки из Университета Калгари в комментарии для издания IFLScience, хотя теризинозавры были травоядными, их гигантские острые когти выглядели так, будто принадлежали плотоядному динозавру. На протяжении десятилетий ученые выдвигали три основные гипотезы о функции этих образований: защита от хищников (таких как тарбозавр), разрывание термитников или пригибание ветвей деревьев ко рту.

Наглядное сравнение различных теризинозавров, включая новый обнаруженный вид — Kayrasaurus changliensis.
Наглядное сравнение различных теризинозавров, включая новый обнаруженный вид — Kayrasaurus changliensis.
Автор: Chun-Chi Liao Источник: www.tandfonline.com

В 2023 году группа палеонтологов под руководством Жичуна Циня из Бристольского университета и Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (Пекин) провела компьютерное моделирование методом конечных элементов. Исследователи протестировали механическую прочность когтей различных видов теризинозаврид при трех сценариях нагрузки: рытье грунта, прорезании (ударе) и вытягивании.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Communications Biology, показали, что у мелких и ранних представителей группы когти были достаточно крепкими для физического труда. Однако у гигантского Therizinosaurus cheloniformis чрезмерное удлинение и уплощение когтей привело к потере их структурной прочности. При попытке наносить колющие удары, рыть землю или с силой тянуть толстые ветви метровые когти испытывали критическое напряжение и неизбежно ломались бы.

Авторы биомеханического исследования пришли к выводу, что когти теризинозавра развились в результате полового отбора. Они выполняли преимущественно демонстрационную функцию — служили для привлечения брачных партнеров или визуального отпугивания конкурентов и хищников без вступления в прямой физический контакт, подобно хвосту павлина или рогам современных оленей.

Источник: popsci.com

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