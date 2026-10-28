По прогнозам NASA, в ближайшие недели Swift войдет в плотные слои атмосферы

Космический телескоп «Обсерватория имени Нила Герелса» (Neil Gehrels Swift Observatory), принадлежащий американскому космическому агентству NASA, завершил свою научную миссию. Как сообщили в NASA, спутник вращается вокруг Земли на высоте менее 275 километров. Сопротивление атмосферы на этой высоте настолько велико, что телескопы больше не могут устойчиво отслеживать объекты наблюдения.

Телескоп Swift был запущен в 2004 году на орбиту высотой около 600 километров. Для операции по подъему орбиты были установлены следующие параметры: минимально допустимый уровень — 550 километров, целевой уровень — 600 километров. Для выполнения этой задачи NASA выбрало компанию Katalyst Space.

По данным NASA, менее чем за год до начала миссии агентство поручило компании Katalyst разработать методику подъема орбиты телескопа Swift. Времени было мало. В Katalyst и NASA рассчитывали, что в октябре высота орбиты достигнет отметки в 300 километров — уровня, после которого подъем аппарата, скорее всего, стал бы уже невозможен.

Еще в феврале команда Swift перевела телескоп в режим, исключающий проведение научных наблюдений, чтобы уменьшить сопротивление атмосферы и сохранить высоту. Сервисный спутник LINK должен был состыковаться со Swift, используя три роботизированных манипулятора. Запуск аппарата LINK состоялся 3 июля на борту ракеты Pegasus-XL, которая была запущена с самолета-носителя Stargazer L-1011 над атоллом Кваджалейн в Тихом океане.

Впоследствии возникли трудности. 28 июля компания Katalyst сообщила, что LINK уже 72 часа хаотично вращается вокруг нескольких осей. 11 августа было загружено обновление программного обеспечения с новыми алгоритмами управления ориентацией. Незадолго до этого заявлялось, что внесенные в работу LINK изменения открывают реальную возможность для сближения со спутником Swift. Однако поднять орбиту Swift уже не удалось.

Запуск Swift состоялся 20 ноября 2004 года. Изначально планировалось, что аппарат проработает всего два года. По словам Шона Домагал-Голдмана, директора отдела астрофизики в штаб-квартире NASA, спутник оставался научно активным более чем в десять раз дольше запланированного срока.

Изначально он был спроектирован для изучения гамма-всплесков — кратковременных, чрезвычайно мощных космических взрывов, которые затухают настолько быстро, что крупные телескопы зачастую не успевают навестись на них.

В настоящее время NASA изучает возможности использования и модернизации существующих космических телескопов для оперативного реагирования на космические события. В качестве возможных вариантов рассматриваются коммерческие решения, позволяющие быстро вывести аппаратуру на орбиту, а также новые миссии. Конкретные проекты или график их реализации в NASA не назвали. До тех пор восполнить пробел по мере возможности призваны действующие миссии.

Источник: Space News