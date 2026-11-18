Марсоход Perseverance исследовал район Идуби — он находится за пределами кратера Езеро, в области Lac de Charmes. Там аппарат обнаружил скопление светлых пород, которые заметно выделяются на фоне тёмного марсианского грунта.

С помощью инструмента SuperCam команда миссии провела первичный анализ и выяснила, что эти породы богаты гидратированным кремнезёмом — а значит, перед учёными не магматические образования, а следы древних водных процессов. На Земле такой минерал формируется в разных водных средах: в гидротермальных системах, при почвообразовании или просачивании грунтовых вод сквозь слои реголита. Поэтому его присутствие на Марсе — серьёзный признак того, что в прошлом там активно работали гидрологические процессы.

Для астробиологов гидратированный кремнезём особенно ценен: он способен сохранять микрофоссилии — возможные следы древней микробной жизни. Именно поэтому Идуби сейчас считают одной из приоритетных точек для поиска биосигнатур. К тому же породы в этом районе достаточно крупные — в отличие от более мелких отложений, найденных ранее в кратере Езеро. Это даёт учёным хороший материал для детального анализа.

Кратер Езеро выбрали для посадки Perseverance потому, что орбитальные наблюдения указывали на существование там древнего озера, в которое впадала река. Главная цель миссии — собрать и сохранить образцы пород и реголита, чтобы в будущем доставить их на Землю и изучить максимально подробно. «Призрачные скалы» Идуби дают шанс лучше понять, как долго на Марсе существовали водные системы и могли ли они поддерживать жизнь в течение длительных геологических эпох.

Источник: НАСА