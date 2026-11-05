Носки с компрессионными лентами снизили энергозатраты при ходьбе на 2%

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| Новость | Наука и космос

Исследователи из Техасского университета в Остине связали жесткость стопы с экономичностью ходьбы и подтвердили гипотезу с помощью специально связанных носков. Работа Оуэна Бека и Хуэй Тан опубликована 4 ноября 2026 года в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Носки получили три узкие эластичные ленты шириной 1 мм, провязанные в зоне шириной 30 мм вокруг плюсны — той части стопы, которая принимает нагрузку при отталкивании. В сравнении с обычными контрольными носками такая конструкция создает давление в 24 раза выше. При стоянии и ходьбе ленты не дают переднему отделу стопы расходиться под весом тела, из-за чего продольный свод становится жестче.

В эксперименте участвовали 12 здоровых взрослых без известных проблем со здоровьем. Они ходили по беговой дорожке в обычном темпе в трех условиях: в экспериментальных носках, в контрольных носках без лент и босиком. Энергозатраты оценивали по потреблению кислорода и выделению углекислого газа, а датчики дорожки и камеры фиксировали изменения походки.

Автор: bublikhaus Источник: www.magnific.com

Носки с лентами снизили чистые энергозатраты на ходьбу в среднем на 2% по сравнению с контрольными. У 10 из 12 участников расход энергии уменьшился. Сами авторы сравнивают этот выигрыш с эффектом от потери 2 кг веса в области талии, хотя абсолютная цифра кажется небольшой.

Механизм оказался неожиданным: носки не уменьшают механическую работу мышц, а меняют ее характер. Жесткая стопа заставляет голень отталкиваться с меньшей скоростью, поэтому мышцам-разгибателям требуется меньше активации, а сокращения выходят экономичнее. «Носки снижали общий метаболизм за счет более экономных сокращений мышц лодыжки, а не за счет сокращения механической работы», — отмечают авторы.

От обуви с жесткой подошвой такой подход отличается тем, что пальцы и свод сохраняют свободу движения: ленты ограничивают только расширение стопы, но не мешают перекату и возврату энергии в своде. По словам Бека, в этом смысле носки решили задачу, которую жесткие кроссовки не решают — снизить энергозатраты при ходьбе на обычных скоростях.

Автор: Proceedings of the Royal Society B Источник: phys.org

Практическая часть пока впереди. Носки связаны из обычной синтетической спортивной пряжи, а у лаборатории есть соглашение о спонсируемых исследованиях с New Balance и грант Техасского университета на проверку концепции. Бек рассчитывает увидеть подобные носки на элитных бегунах к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

Помимо прикладного смысла, работа подкрепляет эволюционное объяснение: стопы человека жестче, чем у других приматов, и, возможно, именно это сделало прямохождение менее затратным. «Наши эмпирические данные подтверждают, что повышенная жесткость стопы могла возникнуть для более экономичной ходьбы», — пишут исследователи.

Источник: Phys.org

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