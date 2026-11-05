Объект, принятый за древнейшую галактику, сдвинулся на небе и оказался гораздо ближе

Загадочный объект, который считали одной из самых древних галактик во Вселенной, оказался гораздо ближе к Земле. Астрономы обнаружили, что небесное тело Capotauro сместилось на 132 миллисекунды дуги за три с половиной года. Для галактики, расположенной на расстоянии миллиардов световых лет, такое движение практически исключено.

Объект обнаружили на глубоких снимках космического телескопа «Джеймс Уэбб» в 2025 году. Его необычные цвета позволили предположить, что это галактика с красным смещением около 32. В таком случае мы наблюдали бы её такой, какой она была примерно через 100 млн лет после Большого взрыва. Однако новое исследование под руководством Фэнъюаня Лю из Эдинбургского университета опровергло эту гипотезу с достоверностью более шести сигм.

Сопоставив снимки декабря 2022-го и июня 2026 года, учёные установили, что Capotauro, вероятнее всего, представляет собой коричневый карлик спектрального класса Y1. Это холодное субзвёздное тело, которому не хватает массы для поддержания устойчивых термоядерных реакций превращения водорода в гелий. По расчётам исследователей, его эффективная температура составляет около 350 К (77 °C), а расстояние до Земли — примерно 730 парсеков, или 2380 световых лет.

Причиной ошибки стала особенность излучения Capotauro. Изначально астрономы объясняли отсутствие объекта на снимках в коротковолновом диапазоне поглощением света водородом в ранней Вселенной. Но холодные коричневые карлики тоже поглощают излучение в широком диапазоне, из-за чего могут выглядеть как чрезвычайно далёкие галактики. Теперь исследователям предстоит провести дополнительные наблюдения, чтобы точнее определить свойства этого необычного небесного тела.

Источник: iflscience