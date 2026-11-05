Объект, принятый за древнейшую галактику, сдвинулся на небе и оказался гораздо ближе

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Загадочный объект, который считали одной из самых древних галактик во Вселенной, оказался гораздо ближе к Земле. Астрономы обнаружили, что небесное тело Capotauro сместилось на 132 миллисекунды дуги за три с половиной года. Для галактики, расположенной на расстоянии миллиардов световых лет, такое движение практически исключено.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Объект обнаружили на глубоких снимках космического телескопа «Джеймс Уэбб» в 2025 году. Его необычные цвета позволили предположить, что это галактика с красным смещением около 32. В таком случае мы наблюдали бы её такой, какой она была примерно через 100 млн лет после Большого взрыва. Однако новое исследование под руководством Фэнъюаня Лю из Эдинбургского университета опровергло эту гипотезу с достоверностью более шести сигм.

Сопоставив снимки декабря 2022-го и июня 2026 года, учёные установили, что Capotauro, вероятнее всего, представляет собой коричневый карлик спектрального класса Y1. Это холодное субзвёздное тело, которому не хватает массы для поддержания устойчивых термоядерных реакций превращения водорода в гелий. По расчётам исследователей, его эффективная температура составляет около 350 К (77 °C), а расстояние до Земли — примерно 730 парсеков, или 2380 световых лет.

Причиной ошибки стала особенность излучения Capotauro. Изначально астрономы объясняли отсутствие объекта на снимках в коротковолновом диапазоне поглощением света водородом в ранней Вселенной. Но холодные коричневые карлики тоже поглощают излучение в широком диапазоне, из-за чего могут выглядеть как чрезвычайно далёкие галактики. Теперь исследователям предстоит провести дополнительные наблюдения, чтобы точнее определить свойства этого необычного небесного тела.

Источник: iflscience

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 174 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Наука и космос 242 9386 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Самый странный телефон в истории Nokia: обзор Nokia 9 PureView в 2026 году

Вы, конечно, возразите и скажете, что оригинальная Nokia к этому телефону не имеет отношения, ведь он вышел уже под руководством HMD Global. Это действительно так, но с одной оговоркой. Дело в том,...

Мы проводим 10% дня с закрытыми глазами: почему моргание не мешает нам видеть мир

Человек моргает каждые несколько секунд. Если сложить длительность всех этих коротких пауз за день, окажется, что до 10% времени бодрствования мы проводим с полностью закрытыми глазами. При...

Перфокарты считают население: как машина Холлерита обрабатывала перепись США 1890 года

В 1890 году в Вашингтоне происходило странное превращение. Миллионы ответов, записанных переписчиками на бумажных бланках, переносили на плотные карточки. Вместо фамилий и предложений на них...

Почему в СССР ступени в подъездах красили только по краям

Если вы зайдете в подъезд любой советской хрущевки, панельной девятиэтажки или сталинки, то наверняка увидите эту картину: лестничные марши выкрашены коричневой или зеленой масляной краской строго...

Морских выдр почти выбили ради меха — после этого морские ежи начали уничтожать подводные леса

В XVIII веке морская выдра была обычным хищником огромной полосы побережья северной части Тихого океана — от Японии и Курильских островов через Алеуты и Аляску до Калифорнии. Через...

Карьера Эстебана Окона в Формуле-1 подошла к концу: что случилось с французским гонщиком?

Эстебан Окон был досрочно уволен из «Хааса» и остался без места в Формуле-1. Поклонники гонок и так знали, что француз покинет американскую команду по окончании текущего сезона, но ситуация резко...