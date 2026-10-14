Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Учёные отправили на Международную космическую станцию выращенные в лаборатории модели человеческого сердца и мозга. Они помогут выяснить, как микрогравитация и космическое излучение влияют на ткани человека, а также ускорить исследования возрастных заболеваний. Экспериментальные образцы доставили на орбиту в рамках грузовой миссии NASA и SpaceX CRS-35.

В эксперименте участвуют исследователи медицинской школы Маунт-Синай, NASA и аэрокосмической компании Space Tango. На станцию отправили до 16 миниатюрных моделей человеческого сердца и органоиды мозга — трёхмерные структуры из выращенных клеток, воспроизводящие отдельные свойства настоящих тканей.

Образцы разместили в компактной автоматизированной лаборатории CubeLab, которая поддерживает условия для их существования и позволяет подавать электрические сигналы, отслеживая сокращения сердечной ткани в невесомости.

Микрогравитация и радиация создают для организма условия, отличающиеся от земных, и могут ускорять некоторые процессы, связанные с возрастными изменениями. Наблюдение за мини-органами позволит изучить клеточные реакции без необходимости проводить длительные эксперименты на людях.

Полученные данные могут пригодиться при разработке методов лечения сердечной недостаточности и нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

При этом речь не идёт о выращивании готовых органов для пересадки или о доказанном способе продлить жизнь. Исследователи используют лабораторные модели, чтобы понять механизмы повреждения тканей и оценить потенциальные методы защиты здоровья. Результаты также помогут подготовиться к длительным пилотируемым полётам к Луне и Марсу, во время которых воздействие космической среды станет серьёзной медицинской проблемой.

Источник: interestingengineering