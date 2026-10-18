Ассортимент TP-Link пополнился маршрутизатором TL-7DR6460 с поддержкой Wi-Fi 7 класса BE6400. Проводная часть состоит из шести портов: четыре работают на скорости 2,5 Гбит/с, ещё два рассчитаны на 1 Гбит/с. Скорость беспроводного соединения на частоте 5 ГГц достигает 5764 Мбит/с. TP-Link ставит этот диапазон на один уровень с моделями BE7200 и указывает схему антенн 4T5R.

На корпусе установлены шесть внешних антенн. Компания рассказывает, что в разработке их формы участвовали специалисты по искусственному интеллекту, и это расширило зону покрытия. В приёмо-передающем тракте работают пять отдельных внешних модулей FEM, а из технологий Wi-Fi 7 заявлены 4K QAM, MRU и Preamble puncture. Корпус чёрный, на верхней панели нанесён пиксельный узор.

Для игр предусмотрен специальный порт и четыре встроенных ускорителя трафика. Устройство принимает IPTV по кабелю и по Wi-Fi, позволяет управлять доступом детей к сети и работает в составе Mesh-сети с другими устройствами. В Китае новинка поступила в продажу за 389 юаней (около 55 долларов США).

Источник: IT Home / Weibo