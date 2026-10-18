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Геологи обнаружили на северо-западе Ирана следы древней вулканической дуги, которая действовала около 101-97 млн лет назад. Её остатки сохранились настолько фрагментарно, что отдельную систему удалось выделить только после сопоставления возраста горных пород, изотопного состава и химических характеристик. Открытие помогает восстановить историю исчезнувшего океана Неотетис, закрытие которого повлияло на формирование современного Ближнего Востока.

Исследователи из Стамбульского технического университета и нескольких научных организаций назвали обнаруженную систему Азербайджанской континентальной магматической дугой. Она существовала в позднем меловом периоде, когда океаническая плита Неотетиса погружалась под континентальную кору. Этот процесс вызывал плавление пород и образование магмы, которая застывала как на поверхности, формируя вулканические породы, так и в глубине земной коры.

Древнюю систему удалось отличить от соседних магматических поясов благодаря анализу цирконов, изотопов гафния и химического состава пород. Уран-свинцовое датирование цирконов позволило определить возраст образцов, а изотопные данные показали, что магма формировалась с участием как мантийного вещества, так и более древней континентальной коры. Результаты указывают на самостоятельную магматическую дугу, не совпадающую с двумя ранее известными системами региона.

Позднее следы древнего вулканизма изменились под действием тектонических деформаций, эрозии и погребения под осадочными породами. Дополнительно картину усложнила более молодая магматическая активность эоценовой эпохи.

Учёные также предполагают, что разлом Сиах-Чешме — Хой — Мишо — Тебриз может обозначать скрытую границу между древними тектоническими блоками. Это поможет точнее восстановить перемещение магматических дуг и этапы закрытия Неотетиса.

Источник: scitechdaily