На Марсе обнаружили активный разлом под каньоном длиной 3900 км

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| Новость | Наука и космос

Учёные обнаружили прямые сейсмические свидетельства того, что разломы под долиной Маринер на Марсе продолжают смещаться спустя миллиарды лет после формирования каньона. Исследователи Имперского колледжа Лондона и Колумбийского университета установили, что марсотрясение, зарегистрированное аппаратом NASA InSight в августе 2021 года, возникло на глубине 20-40 км под западной частью долины.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Долина Маринер — крупнейшая каньонная система Солнечной системы. Она протянулась почти на 3900 км, достигает 600 км в ширину и более 9 км в глубину. По максимальным размерам она примерно в девять раз длиннее, более чем в 20 раз шире и приблизительно в пять раз глубже Большого каньона в США.

Событие S0976a произошло 25 августа 2021 года. Учёные изучили амплитуду и направление сейсмических волн, чтобы определить источник колебаний. Наиболее убедительным объяснением оказалось горизонтальное смещение блоков марсианской коры вдоль глубинного разлома. Версии с падением метеорита или крупным оползнем не согласовались с наблюдаемыми данными; на спутниковых снимках также не обнаружили свежего кратера или масштабного обвала, способного объяснить сигнал.

Марс, в отличие от Земли, не имеет системы постоянно движущихся тектонических плит. Однако древние разломы могут оставаться уязвимыми для смещения под действием современных напряжений, связанных с постепенным охлаждением планеты, нагрузкой со стороны вулканической области Фарсида и локальными изменениями нагрузки в районе каньона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications и показывают, что даже давно сформировавшиеся геологические структуры продолжают влиять на процессы в коре Марса.

Источник: phys.org

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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