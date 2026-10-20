На Марсе обнаружили активный разлом под каньоном длиной 3900 км
Учёные обнаружили прямые сейсмические свидетельства того, что разломы под долиной Маринер на Марсе продолжают смещаться спустя миллиарды лет после формирования каньона. Исследователи Имперского колледжа Лондона и Колумбийского университета установили, что марсотрясение, зарегистрированное аппаратом NASA InSight в августе 2021 года, возникло на глубине 20-40 км под западной частью долины.
Долина Маринер — крупнейшая каньонная система Солнечной системы. Она протянулась почти на 3900 км, достигает 600 км в ширину и более 9 км в глубину. По максимальным размерам она примерно в девять раз длиннее, более чем в 20 раз шире и приблизительно в пять раз глубже Большого каньона в США.
Событие S0976a произошло 25 августа 2021 года. Учёные изучили амплитуду и направление сейсмических волн, чтобы определить источник колебаний. Наиболее убедительным объяснением оказалось горизонтальное смещение блоков марсианской коры вдоль глубинного разлома. Версии с падением метеорита или крупным оползнем не согласовались с наблюдаемыми данными; на спутниковых снимках также не обнаружили свежего кратера или масштабного обвала, способного объяснить сигнал.
Марс, в отличие от Земли, не имеет системы постоянно движущихся тектонических плит. Однако древние разломы могут оставаться уязвимыми для смещения под действием современных напряжений, связанных с постепенным охлаждением планеты, нагрузкой со стороны вулканической области Фарсида и локальными изменениями нагрузки в районе каньона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications и показывают, что даже давно сформировавшиеся геологические структуры продолжают влиять на процессы в коре Марса.
Источник: phys.org
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