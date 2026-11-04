Китай представил подробный план космической программы — скоро высадка тайконавтов на Луну

Китай объявил о намерении отправить тайконавтов на лунную поверхность в течение следующих трех лет. Самый детальный график на данный момент предусматривает четыре миссии, итогом которых станет высадка на Луну до конца десятилетия.

Планы китайской лунной экспедиции были обнародованы во время седьмой конференции по пилотируемым космическим полетам в Пекине. Ван Сян, главный конструктор лунной программы, представил последние подробности подготовки и реализации миссий. До сих пор Китай публично не сообщал о таком продвинутом пути к пилотируемой высадке.

Согласно представленным слайдам и заявлениям представителей программы, миссия будет основана на маневре сближения космического аппарата и посадочного модуля на лунной орбите. Такой подход напоминает, как НАСА использовало его в программе «Аполлон» более полувека назад. Китайские ракетные технологии в настоящее время не позволяют запустить весь космический аппарат и посадочный модуль за один раз, поэтому участники миссии и сам посадочный модуль будут летать отдельно.

План состоит из нескольких ключевых этапов. Важным событием стало испытание в августе 2025 года 26-тонного макета посадочного модуля, который совершил тестовую посадку и взлет в условиях, имитирующих лунную гравитацию, недалеко от Пекина. Космический аппарат «Мэнчжоу» и посадочный модуль «Ланьюэ» будут испытаны во время отдельных полетов в 2027 году. Одновременно готовится миссия для космического аппарата «Мэнчжоу», который будет запущен на ракете «Чанчжэн-10А» (Long March 10A) с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Планы Китая не включают миссию, аналогичную «Аполлону-8» или «Артемиде-II», то есть пилотируемый пролёт мимо Луны или выход на её орбиту без посадки. Испытания космического корабля «Мэнчжоу» должны проводиться ближе к Земле во время пилотируемых полётов к китайской станции Тяньгун. Однако перед отправкой людей на лунную поверхность состоится беспилотная посадка и генеральная репетиция полномасштабной пилотируемой миссии. Только после их завершения китайские космонавты отправятся на Луну.

В гонке за ещё одну пилотируемую посадку на Луну Китай конкурирует прежде всего с США. НАСА поставило цель достичь этого этапа к 2028 году. Однако разработка американских лунных посадочных модулей, в которой участвуют SpaceX и Blue Origin, уже некоторое время сталкивается с многочисленными задержками. Если темпы работы останутся неизменными, посадка за границу может быть отложена даже до 2030 года.

Перспектива успеха пилотируемой миссии является важным элементом геополитической конкуренции. Обе страны рассматривают Луну не только как цель для исследования, но и как плацдарм для присутствия на её полюсах. Американское агентство заявило, что в течение следующего десятилетия на её поверхности будет построена постоянная база.

Источник: CNSPACE