Извержения вулканов запускают многолетнее похолодание: раскрыт механизм

Вулканические извержения в тропических широтах могут оказывать более продолжительное влияние на климат Северного полушария, чем считалось ранее. Новое исследование показало, что извержения в средних широтах не обеспечивают охлаждение в 7,5 раза сильнее, как утверждали предыдущие работы. Максимальная разница, которую удалось подтвердить с помощью климатического моделирования, составила примерно два раза.

К такому выводу пришла группа учёных под руководством Захари Макгроу из Колумбийского университета. Исследователи использовали климатическую модель NASA, а результаты сопоставили с историческими данными, включая годичные кольца деревьев. Они сравнили последствия извержений в тропиках и средних широтах, расположенных между 30° и 70° северной и южной широты.

Модель охватила 160 сценариев извержений с выбросом от 5 до 40 Тг серы в стратосферу. Расчёты показали, что извержения в средних широтах вызывают охлаждение в 1,4-1,9 раза сильнее сопоставимых тропических событий. Это существенно меньше прежней оценки в 7,5 раза. Дополнительное влияние объясняется тем, что аэрозоли после северных извержений преимущественно остаются в одном полушарии, тогда как выбросы из тропиков распространяются по обе стороны экватора.

При этом тропические извержения встречаются чаще и оставляют более продолжительный след в атмосфере. Образовавшиеся из диоксида серы аэрозоли серной кислоты способны сохраняться до трёх лет, отражая часть солнечного излучения обратно в космос. Для извержений средних широт этот период обычно не превышает девяти месяцев: частицы быстрее удаляются осадками и атмосферными потоками. Поэтому именно тропические вулканы в совокупности оказывают более заметное влияние на температуру Северного полушария.

Источник: phys.org