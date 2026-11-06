Извержения вулканов запускают многолетнее похолодание: раскрыт механизм

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Вулканические извержения в тропических широтах могут оказывать более продолжительное влияние на климат Северного полушария, чем считалось ранее. Новое исследование показало, что извержения в средних широтах не обеспечивают охлаждение в 7,5 раза сильнее, как утверждали предыдущие работы. Максимальная разница, которую удалось подтвердить с помощью климатического моделирования, составила примерно два раза.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

К такому выводу пришла группа учёных под руководством Захари Макгроу из Колумбийского университета. Исследователи использовали климатическую модель NASA, а результаты сопоставили с историческими данными, включая годичные кольца деревьев. Они сравнили последствия извержений в тропиках и средних широтах, расположенных между 30° и 70° северной и южной широты.

Модель охватила 160 сценариев извержений с выбросом от 5 до 40 Тг серы в стратосферу. Расчёты показали, что извержения в средних широтах вызывают охлаждение в 1,4-1,9 раза сильнее сопоставимых тропических событий. Это существенно меньше прежней оценки в 7,5 раза. Дополнительное влияние объясняется тем, что аэрозоли после северных извержений преимущественно остаются в одном полушарии, тогда как выбросы из тропиков распространяются по обе стороны экватора.

При этом тропические извержения встречаются чаще и оставляют более продолжительный след в атмосфере. Образовавшиеся из диоксида серы аэрозоли серной кислоты способны сохраняться до трёх лет, отражая часть солнечного излучения обратно в космос. Для извержений средних широт этот период обычно не превышает девяти месяцев: частицы быстрее удаляются осадками и атмосферными потоками. Поэтому именно тропические вулканы в совокупности оказывают более заметное влияние на температуру Северного полушария.

Источник: phys.org

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 67 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Наука и космос 243 9396 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор портативного паяльника Alientek T80P: подробный тест точности нагрева и поддержания температуры

Развитие микроэлектроники и импульсных силовых устройств привело к постепенному вытеснению классических громоздких сетевых паяльных станций высокоэффективными портативными решениями. Появление...

Венский шницель: как тонкая телятина получает воздушную хрустящую панировку, которая не должна плотно прилипать к мясу

У хорошего венского шницеля есть странная особенность: его панировка ведёт себя так, будто хочет отделиться от мяса. Она поднимается пузырями, образует складки и местами оставляет между собой и...

Можно ли охладить Венеру и сделать её пригодной для жизни

Венера почти такого же размера, как Земля, а сила тяжести на ней лишь немного меньше земной. При этом на её поверхности температура достигает 465 градусов, а плотная углекислотная атмосфера...

Закрытый кузов, полный привод и «пневма»: каким мог стать наследник ЛуАЗа

Маленький ЛуАЗ охотно покупали для деревни, рыбалки и поездок по таким дорогам, куда на обычной легковушке лучше было не сворачивать. На шоссе удовольствия от него было гораздо меньше: тесный...

Самый суровый экзамен советского внедорожника: как обычная «Нива» проработала 15 лет в Антарктиде и осталась на ходу

Антарктида — это край, где техника испытывается на предел. Морозы, пронизывающие ветры, солёный воздух и полная изоляция превращают любую поломку в серьёзную проблему. В таких условиях...