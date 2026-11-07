Имплант Neuralink помог человеку, потерявшему речь, поговорить с женой по телефону

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Компания Neuralink показала новые возможности интерфейса «мозг — компьютер», то есть системы, которая считывает сигналы мозга и переводит их в слова. Технология предназначена для людей, утративших способность говорить. Во время демонстрации участник исследования VOICE по телефону поговорил с женой. Его речь воспроизводилась синтезированным голосом, созданным компьютером, и собеседник слышал ее в реальном времени.

Система работает с нейронными сигналами воображаемой речи, то есть с импульсами, которые возникают, когда человек мысленно формирует слова без их произнесения вслух. Декодер, программа, переводящая эти сигналы в текст и звук, распознает их. Кроме звонков, компания показала управление ИИ-ассистентом Grok мысленно произнесенными командами, общение без ручной активации декодера и диктовку текста мозгом в приложениях iPhone.

Автор: neuralink Источник: neuralink.com

Агент Grok включается, когда участник мысленно произносит фразу «Hey Neuralink», затем задает запрос, и ассистент выполняет его на компьютере. Новая система нейронного распознавания голосовой активности сама определяет, когда человек хочет говорить, и запускает декодирование речи. Раньше для этого требовалась кнопка. По данным компании, это упростит общение людям с двигательными ограничениями.

Синтезированная речь встроена прямо в звонки на iPhone: голос передается в аудиопоток микрофона, поэтому собеседник воспринимает его как обычную речь. Добавлена интеграция с клавиатурой iOS, операционной системой смартфонов Apple. Через нее текст диктуется нейросигналами в разных приложениях. Компания отмечает, что это важно при некоторых видах склероза, группы заболеваний, при которых нарушается работа нервной системы. Обновилось и приложение Bloom: ускорилось исправление неверно распознанного текста, появилась функция блокировки экрана. Общаться можно, не разблокируя телефон.

Улучшения появились во время 72-часового «мозгового штурма», то есть интенсивной совместной работы команды инженеров в доме участника исследования. Вместе с ним и его супругой специалисты тестировали прототипы в реальном времени. Компания также показала визуализации интенсивности и распределения нейронных сигналов. С их помощью участники подбирают мысленные речевые шаблоны, что помогает добиться более точного декодирования.

Neuralink стремится вывести коммуникацию через мозг из лабораторий в повседневную жизнь. Компания не раскрыла точность декодирования и время отклика системы. Имплантаты пока проходят испытания и не одобрены регуляторами США, в частности Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Источник: techcult.ru

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