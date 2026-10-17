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Астрономы обнаружили необычную структуру атмосферы экзопланеты WASP-17b, которую образно сравнили с драгоценными камнями. Наблюдения космического телескопа «Джеймс Уэбб» помогли изучить отдельные участки газовой оболочки далёкого мира и выявить значительные различия между её утренней и вечерней сторонами. Температурный перепад достигает примерно 650 градусов.

Иллюстрация невероятно горячих экзопланет Wasp 17b Автор: Роберт Ли через Space Источник: www.space.com

WASP-17b находится примерно в 1300 световых годах от Земли. Это горячий газовый гигант с массой около половины массы Юпитера, но радиусом почти вдвое больше. Планета обращается вокруг своей звезды менее чем за четыре земных дня, а интенсивное излучение разогревает её атмосферу до экстремальных температур.

Исследователи использовали наблюдения в диапазоне длин волн от 0,6 до 12 мкм, чтобы изучить разные участки атмосферы, а не ограничиваться усреднёнными данными. Расчёты показали, что температура на утренней стороне составляет около 858 К, а на вечерней достигает 1522 К. Разница связана с мощными атмосферными потоками, которые переносят тепло между освещённой и ночной сторонами планеты.

Новая методика позволяет точнее исследовать форму и температурную структуру атмосфер далёких планет. Полученные данные помогут проверить климатические модели горячих газовых гигантов и понять, как ветры перераспределяют энергию в условиях, резко отличающихся от земных.

Источник: space.com