NASA показало 16 изображений галактик, на которых видны последствия столкновений, мощные выбросы сверхмассивных чёрных дыр и области интенсивного звездообразования. Для создания галереи астрономы объединили наблюдения рентгеновской обсерватории «Чандра» с данными телескопов «Джеймс Уэбб», «Хаббл» и других космических и наземных инструментов. Совместная обработка наблюдений в разных диапазонах позволяет увидеть процессы, которые невозможно полноценно изучить по одному типу излучения.

Рентгеновские данные «Чандры» раскрывают наиболее энергичные явления внутри галактик. Они позволяют обнаруживать газ, нагретый до миллионов градусов, потоки вещества от сверхмассивных чёрных дыр и остатки звёздных взрывов. Эти процессы влияют на движение газа и распределение химических элементов, от которых зависит дальнейшая эволюция галактик.

В галерею вошли объекты с разной историей и строением. Например, галактика M82 переживает интенсивное звездообразование и выбрасывает из своей центральной области потоки раскалённого газа на тысячи световых лет. NGC 660 выделяется необычным полярным кольцом, звёзды которого вращаются вокруг полюсов галактики, а не в плоскости её основного диска. Другой пример — M90, которая теряет газ при движении сквозь скопление Девы, из-за чего со временем может замедлиться образование новых звёзд.

По данным NASA, галактические структуры постоянно меняются под действием гравитации, столкновений, звёздных взрывов и активности чёрных дыр. Сопоставление рентгеновских, инфракрасных и оптических наблюдений помогает восстановить историю этих процессов и лучше понять, как формировался Млечный Путь и каким может быть его дальнейшее развитие.

Источник: sciencedaily