16 галактик показали невидимые катастрофы Вселенной — от выбросов чёрных дыр до столкновений

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

NASA показало 16 изображений галактик, на которых видны последствия столкновений, мощные выбросы сверхмассивных чёрных дыр и области интенсивного звездообразования. Для создания галереи астрономы объединили наблюдения рентгеновской обсерватории «Чандра» с данными телескопов «Джеймс Уэбб», «Хаббл» и других космических и наземных инструментов. Совместная обработка наблюдений в разных диапазонах позволяет увидеть процессы, которые невозможно полноценно изучить по одному типу излучения.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Рентгеновские данные «Чандры» раскрывают наиболее энергичные явления внутри галактик. Они позволяют обнаруживать газ, нагретый до миллионов градусов, потоки вещества от сверхмассивных чёрных дыр и остатки звёздных взрывов. Эти процессы влияют на движение газа и распределение химических элементов, от которых зависит дальнейшая эволюция галактик.

В галерею вошли объекты с разной историей и строением. Например, галактика M82 переживает интенсивное звездообразование и выбрасывает из своей центральной области потоки раскалённого газа на тысячи световых лет. NGC 660 выделяется необычным полярным кольцом, звёзды которого вращаются вокруг полюсов галактики, а не в плоскости её основного диска. Другой пример — M90, которая теряет газ при движении сквозь скопление Девы, из-за чего со временем может замедлиться образование новых звёзд.

По данным NASA, галактические структуры постоянно меняются под действием гравитации, столкновений, звёздных взрывов и активности чёрных дыр. Сопоставление рентгеновских, инфракрасных и оптических наблюдений помогает восстановить историю этих процессов и лучше понять, как формировался Млечный Путь и каким может быть его дальнейшее развитие.

Источник: sciencedaily

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 385 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Наука и космос 240 9087 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему в СССР перестали выпускать полноприводную «Победу», хотя она подходила для плохих дорог

В 1955 году на Горьковском автозаводе начали выпускать необычную версию «Победы». С виду почти обычный ГАЗ-М20, только кузов расположен выше, колёса с другими шинами, а под днищем появилась...

Зачем на советском усилителе «Бриг-001» была кнопка LOW FILTER, если уже был регулятор басов

На передней панели советского усилителя «Бриг-001-стерео» можно заметить любопытную деталь. Рядом с регуляторами громкости и тембра расположена кнопка ограничения низких частот. На ранних версиях...

Кто живёт прямо на вашей коже? Как бактерии помогают защищать организм от вирусов

Каждый день на коже человека живут миллиарды микроорганизмов. Среди них — бактерии, грибки и другие микроскопические обитатели, которые образуют сложное сообщество, называемое...

Я думала, микроволновка спасает время при разморозке — и лишь недавно узнала, почему мясо получается сухим и опасным

Думала, что режим Defrost в микроволновке спасает время. Оказалось, я не только портила вкус и делала мясо жестким, но и устраивала «курорт» для бактерий. Теперь я знаю, как размораживать правильно.