Камера Baseus U2 Pro получила две 3K-камеры и прожектор, который следит за нарушителем

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Компания Baseus выпустила на зарубежных рынках уличную камеру видеонаблюдения PrimeSentinel U2 Pro Outdoor 3K Dual Camera. Она не только записывает происходящее, но и автоматически направляет прожектор на движущуюся цель, сопровождая её световым лучом. Устройство рассчитано на наблюдение за придомовой территорией и призвано не только фиксировать подозрительную активность, но и привлекать внимание нарушителя.

Автор: Baseus

За съёмку отвечают два модуля с разрешением 3K. Верхняя камера постоянно наблюдает за выбранной зоной, а нижняя оснащена поворотным механизмом, который позволяет менять направление съёмки по горизонтали и вертикали. Цветное ночное видение помогает различать объекты в темноте, а прожектор одновременно улучшает освещение и может использоваться как обычный уличный светильник.

Встроенные алгоритмы искусственного интеллекта распознают людей, домашних животных и автомобили, а также помогают определять доставку посылок. При обнаружении движения камера отправляет уведомления с описанием события, чтобы сократить количество ложных тревог из-за посторонних движений. Для расширения зоны наблюдения предусмотрена система из неподвижной и поворотной камер, а для автономной работы в комплект входит солнечная панель.

В США Baseus PrimeSentinel U2 Pro оценили в 269,99 доллара, в Европе — в 269,99 евро. Записи сохраняются локально, а удалённый просмотр доступен через мобильное приложение Baseus. При этом расширенный анализ событий с помощью облачного ИИ предусматривает подписку.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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