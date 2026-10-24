Палеонтологи обнаружили в Китае ископаемые останки древней птицы, которая, вероятно, утратила способность летать уже на раннем этапе эволюции этой группы животных. Вид Yuezhuornis yangyuanensis жил около 150-148 млн лет назад и сочетал птичьи особенности скелета с зубами и серповидным когтем, характерными для небольших хищных динозавров. Находка показывает, что первые птицы осваивали наземный образ жизни, а не только совершенствовали полёт.

Окаменелость нашли в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. По размерам животное было примерно с ворону. Его челюсти содержали частые зубы с зазубренными краями, а второй палец задней конечности мог необычно сильно сгибаться назад и заканчивался изогнутым когтем. Подобные признаки встречались у дейнонихозавров — группы хищных динозавров, родственных птицам.

При этом строение таза и задних конечностей Yuezhuornis указывало на принадлежность к эволюционной группе Avialae, включающей современных птиц и их ближайших вымерших родственников. Сравнение пропорций конечностей с другими животными показало сходство с современными наземными птицами и некоторыми древними динозаврами. Учёные заключили, что найденный вид, вероятно, проводил жизнь на земле и не мог летать.

Окаменелость свидетельствует, что уже в позднем юрском периоде эволюция птиц шла по разным направлениям: наряду с формами, приспособленными к полёту, существовали виды, переходившие к наземному образу жизни. Это расширяет представления о разнообразии ранних птиц и усложняет привычную картину их эволюции как последовательного совершенствования способности летать.

Источник: sciencedaily