Древняя птица возрастом 150 млн лет не умела летать, но сохранила зубы динозавра

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Палеонтологи обнаружили в Китае ископаемые останки древней птицы, которая, вероятно, утратила способность летать уже на раннем этапе эволюции этой группы животных. Вид Yuezhuornis yangyuanensis жил около 150-148 млн лет назад и сочетал птичьи особенности скелета с зубами и серповидным когтем, характерными для небольших хищных динозавров. Находка показывает, что первые птицы осваивали наземный образ жизни, а не только совершенствовали полёт.

Автор: recraft Источник: www.recraft.ai

Окаменелость нашли в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. По размерам животное было примерно с ворону. Его челюсти содержали частые зубы с зазубренными краями, а второй палец задней конечности мог необычно сильно сгибаться назад и заканчивался изогнутым когтем. Подобные признаки встречались у дейнонихозавров — группы хищных динозавров, родственных птицам.

При этом строение таза и задних конечностей Yuezhuornis указывало на принадлежность к эволюционной группе Avialae, включающей современных птиц и их ближайших вымерших родственников. Сравнение пропорций конечностей с другими животными показало сходство с современными наземными птицами и некоторыми древними динозаврами. Учёные заключили, что найденный вид, вероятно, проводил жизнь на земле и не мог летать.

Окаменелость свидетельствует, что уже в позднем юрском периоде эволюция птиц шла по разным направлениям: наряду с формами, приспособленными к полёту, существовали виды, переходившие к наземному образу жизни. Это расширяет представления о разнообразии ранних птиц и усложняет привычную картину их эволюции как последовательного совершенствования способности летать.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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