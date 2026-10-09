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Советский метеорологический спутник «Метеор-2-7», запущенный в 1981 году, вновь распался на орбите Земли. Компания LeoLabs, которая отслеживает космические объекты с помощью наземных радаров, обнаружила рядом с аппаратом десятки фрагментов. Предыдущий распад этого спутника зафиксировали в марте 2004 года.

Новый инцидент произошёл на высоте около 855 км — в области, где, по оценке специалиста по космическому мусору Джима Шелла, особенно высока плотность обломков.

Причина разрушения пока не установлена. Само событие стало частью серии подобных случаев, зарегистрированных в последние месяцы: в сентябре 2026 года распался американский разведывательный спутник USA 32, а в конце августа разрушился китайский корпус ракеты. Ранее фрагментацию также пережил спутник связи Starlink.

По данным Европейского космического агентства, количество отслеживаемых фрагментов космического мусора выросло примерно с 16 тыс. в 2005 году до более чем 44 тыс. в 2026-м. Каждый новый распад добавляет обломки, способные повредить работающие аппараты при столкновении. По данным SpaceX, в период с июня 2025-го по май 2026 года каждый спутник Starlink выполнял более 40 манёвров уклонения в год из-за других спутников и космического мусора.

Источник: space.com