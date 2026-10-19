AstrHori представила ручной фишай-объектив с минимальной дистанцией фокусировки 0,1 м

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AstrHori представила среднеформатный циркулярный фишай-объектив 8mm F2.4 CIRCULAR FISHEYE. Модель вышла в байонетах Fujifilm GFX и Hasselblad XCD и обеспечивает угол обзора 220 градусов.

Объектив имеет ручную фокусировку и полностью металлический корпус. Диапазон диафрагмы составляет от F2.4 до F16, а минимальная дистанция фокусировки — 0,1 м. Оптическая схема включает 10 элементов в восьми группах, среди которых два низкодисперсионных и два элемента с высоким коэффициентом преломления.

Автор: AstrHori Источник: www.pergear.com

Конструкция с десятью лепестками диафрагмы рассчитана на более ровное боке и выразительные лучи от точечных источников света. Из-за кругового изображения и экстремально широкого угла обзора объектив подходит для экспериментальной съемки, архитектуры, интерьеров и создания необычных перспектив.

Длина объектива составляет 62 мм, масса — 517 г. Для версий под Fujifilm GFX и Hasselblad XCD заявлены незначительно различающиеся показатели: около 511 г и 536 г соответственно. На камерах Hasselblad верхняя и нижняя части кругового изображения могут слегка обрезаться.

Автор: AstrHori Источник: www.pergear.com
Автор: AstrHori Источник: www.pergear.com

AstrHori 8mm F2.4 CIRCULAR FISHEYE уже доступен для заказа. Обычная цена составляет 398 долларов, однако до 20 октября 2026 года действует стартовая скидка, снижающая стоимость до 359 долларов. В Японии производитель указывает рекомендованную розничную цену 79 000 иен с учетом налога.

Источник: PRONEWS

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