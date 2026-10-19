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AstrHori представила среднеформатный циркулярный фишай-объектив 8mm F2.4 CIRCULAR FISHEYE. Модель вышла в байонетах Fujifilm GFX и Hasselblad XCD и обеспечивает угол обзора 220 градусов.

Объектив имеет ручную фокусировку и полностью металлический корпус. Диапазон диафрагмы составляет от F2.4 до F16, а минимальная дистанция фокусировки — 0,1 м. Оптическая схема включает 10 элементов в восьми группах, среди которых два низкодисперсионных и два элемента с высоким коэффициентом преломления.

Конструкция с десятью лепестками диафрагмы рассчитана на более ровное боке и выразительные лучи от точечных источников света. Из-за кругового изображения и экстремально широкого угла обзора объектив подходит для экспериментальной съемки, архитектуры, интерьеров и создания необычных перспектив.

Длина объектива составляет 62 мм, масса — 517 г. Для версий под Fujifilm GFX и Hasselblad XCD заявлены незначительно различающиеся показатели: около 511 г и 536 г соответственно. На камерах Hasselblad верхняя и нижняя части кругового изображения могут слегка обрезаться.

AstrHori 8mm F2.4 CIRCULAR FISHEYE уже доступен для заказа. Обычная цена составляет 398 долларов, однако до 20 октября 2026 года действует стартовая скидка, снижающая стоимость до 359 долларов. В Японии производитель указывает рекомендованную розничную цену 79 000 иен с учетом налога.

Источник: PRONEWS