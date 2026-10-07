Чернобыльские «горячие частицы» сохранили стабильность спустя 40 лет после аварии

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Спустя четыре десятилетия после аварии на Чернобыльской АЭС международная команда ученых провела детальный анализ радиоактивных микрочастиц, выброшенных во время взрыва 1986 года. Специалисты из Лейбницкого университета в Ганновере и Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф (HZDR) изучили шесть так называемых «горячих частиц», собранных в зоне отчуждения, и пришли к выводу: ядерное топливо внутри них сохраняет высокую химическую стабильность, несмотря на десятилетия воздействия окружающей среды.

Реактор 4 ЧАЭС
Реактор 4 ЧАЭС
Автор: Paweł 'pbm' Szubert Источник: commons.wikimedia.org

Горячими частицами называют микроскопические фрагменты ядерного топлива, разлетевшиеся при разрушении четвёртого энергоблока. Они до сих пор остаются сильно радиоактивными, а их размер составляет от 8 до 50 микрометров. Физик Тобиас Вайсенборн из Ганноверского университета уточнил, что такие частицы делятся на три класса и почему в окружающей среде они разрушаются с разной скоростью, пока неизвестно. При распаде в них образуются различные оксиды урана.

Авторы исследования впервые выполнили фазовый анализ отдельных частиц такого рода: в научной литературе подобных данных не было. Шесть фрагментов, собранных в двух местах зоны отчуждения, изучили методом синхротронной рентгеновской дифракции с вращением образца по трём осям. Это позволило получить полный набор брэгговских отражений и определить, какие кристаллические фазы сохранились. Кроме того, спектроскопия XANES подтвердила наличие кубической фазы оксида циркония в одной из частиц.

Высокорадиоактивная микрочастица, выброшенная при аварии на ЧАЭС в 1986 году. Под воздействием экстремального жара ядерное топливо внутри разрушенного реактора спеклось с оксидом циркония — материалом оболочки тепловыделяющих элементов (твэлов).
Высокорадиоактивная микрочастица, выброшенная при аварии на ЧАЭС в 1986 году. Под воздействием экстремального жара ядерное топливо внутри разрушенного реактора спеклось с оксидом циркония — материалом оболочки тепловыделяющих элементов (твэлов).
Автор: Лаура Стальманн Источник: idw-online.de

Анализ показал, что диоксид урана (UO₂) и оксид U₄O₉ остались в значительной степени неповреждёнными. По оценке специалистов, эти структуры, вероятно, продолжат удерживать продукты деления и актиниды и в ближайшем будущем. Следовательно, частицы выделяют радионуклиды в почву и воду медленнее, чем предполагалось.

Ученые отметитили Каждая частица имеет собственную структуру, а выборка включает только шесть образцов из двух мест. Для общих выводов нужно собрать пробы на большем числе участков и изучить намного больше частиц. По словам Вайсенборна, даже при в целом равномерном разрушении будут встречаться более устойчивые частицы, которые высвободят радионуклиды позднее.

По мнению специалистов, полученные данные позволят точнее оценивать риски для здоровья, связанные с такими частицами.

Источник: idw-online.de

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