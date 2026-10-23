Чернобыль, которым мы дышим: радиоактивные частицы сохранились спустя 40 лет

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| Новость | Наука и космос

Радиоактивные частицы из Чернобыля сохранили структуру ядерного топлива спустя почти 40 лет после аварии. Это выяснили учёные, исследовавшие шесть микроскопических фрагментов с помощью мощного рентгеновского излучения. Результаты показали, что некоторые частицы разрушаются медленнее, чем можно было предположить, и продолжают удерживать радиоактивные вещества внутри своей структуры.

ЧАЭС
ЧАЭС
Автор: Arne Müseler/CC BY-SA 3.0 Источник: commons.wikimedia.org

Размер изученных частиц составляет от 8 до 50 микрометров. Учёные выделили в них несколько соединений урана, включая диоксид урана (UO₂), а также оксиды U₃O₈ и U₄O₉. Особенно важным оказалось обнаружение сохранившихся кристаллических структур UO₂ и U₄O₉. Они могут удерживать продукты деления ядер и другие радиоактивные вещества, замедляя их попадание в почву и воду.

Для изучения образцов исследователи использовали рентгеновскую дифракцию на синхротроне. Каждую частицу поворачивали в рентгеновском пучке и измеряли под 2000 разными углами. Это позволило определить внутреннюю кристаллическую структуру фрагментов, которую сложно исследовать обычными методами. Результаты опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials.

При этом выводы основаны всего на шести частицах, собранных в двух местах Чернобыльской зоны отчуждения. Их свойства могут различаться в зависимости от состава и условий образования, поэтому пока нельзя распространить результаты на все радиоактивные загрязнения региона. Учёные продолжают исследования, чтобы выяснить, как долго частицы способны сохранять опасные вещества и при каких условиях они начинают их высвобождать.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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