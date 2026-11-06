Биотех-стартап GALY представил шоколад из выращенного в биореакторе какао

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| Новость | Наука и космос

Американская биотехнологическая компания GALY, ранее получившая известность благодаря проекту по выращиванию выращенного в лаборатории хлопка, объявила о выходе на коммерческий рынок продуктов питания. Компания запустила бренд шоколада WunderHaus, созданный на основе какао-клеток, выращенных в биореакторах.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

В отличие от традиционного сельского хозяйства, метод GALY не требует выращивания дерева какао целиком. Инженеры компании используют клетки какао-бобов:

  1. Клеточный материал помещают в питательную среду внутри закрытых резервуаров (биореакторов), где он многократно размножается.
  2. Полученную растительную биомассу собирают, после чего подвергают стандартным технологическим этапам: ферментации, обжарке и измельчению в какао-порошок.
  3. Готовый порошок объединяется с традиционными кондитерскими ингредиентами для получения кувертюра и шоколада для выпечки.

По предварительным расчетам компании, подобное производство позволяет снизить потребление водных и земельных ресурсов на 80% и более по сравнению с классическими плантациями. Оно также исключает зависимость от погодных аномалий, климатических кризисов и болезней растений, поражающих посевы какао в Западной Африке и Латинской Америке.

Автор: pch. vector Источник: www.magnific.com

Производство какао развернуто на мощностях компании в штате Массачусетс (Эссекс). На текущем этапе WunderHaus ориентирован на сектор HoReCa — профессиональные кухни, кондитерские и рестораны.

  • Продукт получил статус безопасности GRAS (Generally Recognized as Safe) на рынке США, о чем компания официально уведомила Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
  • Первые заказы уже разместили заведения ресторанного сектора, включая бостонский ресторан Troquet on South, который планирует подачу блюд с новым шоколадом в декабре 2026 года. Также подтверждены предзаказы от шоколатье из Дубая.
  • В 2027 году GALY планирует масштабировать поставки на рынок Объединенных Арабских Эмиратов через заявку в регулятор ADAFSA, а в перспективе 2027-2028 годов — подать документы на сертификацию Novel Food в Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA).

В компании подчеркивают, что не ставят целью полностью вытеснить фермерские хозяйства, а рассматривают биореакторы как стабильный источник сырья на фоне глобального дефицита и скачков биржевых цен на какао-бобы.

Источник: bostonglobe.com

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