«Лучше стоя или сидя»: учёные измерили силу мужской струи и получили неожиданный результат

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| Новость | Наука и космос

Учёные сравнили мочеиспускание стоя и сидя и выяснили, что у здоровых мужчин положение тела практически не влияет на скорость потока и объём выделяемой жидкости. В эксперименте участвовали 52 добровольца. Результаты показали, что привычка мочиться стоя или сидя не даёт заметного преимущества с точки зрения основных урологических показателей.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Исследователи провели перекрёстный эксперимент: каждый участник проходил проверку в обоих положениях, а порядок меняли между группами. Учёные измеряли максимальную скорость потока мочи, общий объём и время достижения пиковой скорости. Разница в максимальном потоке составила 1,47 мл/с, но статистически значимой она не оказалась. Объём выделенной жидкости также существенно не зависел от положения тела.

Интересное отличие обнаружилось во времени достижения максимальной скорости. При мочеиспускании сидя этот показатель оказался в среднем на 3,32 секунды меньше. Однако авторы считают разницу малозначимой с медицинской точки зрения: на результат заметно повлиял один участник с необычно быстрым достижением пикового потока.

Выводы относятся к здоровым мужчинам и не отменяют рекомендаций для людей с нарушениями мочеиспускания. Предыдущие исследования показывали, что при увеличении предстательной железы и симптомах нижних мочевыводящих путей положение сидя может уменьшать количество остаточной мочи в мочевом пузыре. Новая работа посвящена прежде всего корректности урологических измерений, а не поиску универсально лучшего способа посещать туалет.

Источник: iflscience

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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