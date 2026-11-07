500 км/ч больше не предел: BYD установила новый рекорд скорости серийных автомобилей

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Электрический гиперкар BYD Yangwang U9 Xtreme разогнался до 503,17 км/ч и первым среди серийных автомобилей преодолел психологическую отметку 500 км/ч. Новый мировой рекорд установили 1 ноября 2026 года на автомагистрали E11 в эмирате Абу-Даби. Результат подтвердили Международная автомобильная федерация (FIA) и Книга рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекорд принадлежал той же машине: в сентябре 2025 года она достигла 496,22 км/ч на испытательном полигоне ATP Papenburg в Германии. Теперь скорость выросла ещё на 6,95 км/ч. За рулём в обеих попытках находился немецкий гонщик Марк Бассенг. Новый результат принёс автомобилю сразу два рекорда Гиннесса — для серийной машины и серийного электромобиля при заезде в одном направлении.

На этот раз испытания проходили на специально перекрытом десятикилометровом участке дороги, где имелась прямая длиной около семи километров. После первых заездов 31 октября, когда гиперкар разогнался до 490 км/ч, инженеры скорректировали аэродинамику заднего антикрыла, настройки подвески и давление в шинах. Это помогло повысить устойчивость машины на предельной скорости.

Силовая установка включает четыре независимых электромотора суммарной мощностью более 3000 л. с. Каждый двигатель способен развивать до 30 000 об/мин. Автомобиль построен на 1200-вольтовой электрической платформе, тогда как стандартный Yangwang U9 использует архитектуру на 800 В. Производитель планирует выпустить не более 30 экземпляров U9 Xtreme.

Источник: byd