Citizen выпустила часы с Микки Маусом, но купить их смогут только 500 человек

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| Новость | Одежда и аксессуары

Компания Citizen представила лимитированные часы Sorcerer Mickey's 100th Anniversary Macy's Parade, посвящённые столетию знаменитого парада Macy's Thanksgiving Day Parade. Тираж модели составит всего 500 экземпляров на весь мир. Часы получили циферблат с Микки Маусом в образе ученика волшебника, парящего над небоскрёбами Нью-Йорка.

Автор: Citizen Источник: www.citizenwatch.com

Модель AW1696-03W разработана при участии художников Disney Джона и Шелли Лотер. Иллюстрация отсылает к 1934 году, когда Микки Маус впервые появился на параде в виде огромного воздушного шара. Вместо привычных часовых цифр на синем металлическом циферблате размещены красные и золотистые звёзды. На задней крышке выгравируют индивидуальный номер экземпляра.

Внутри установлен механизм J810 Eco-Drive, который получает энергию от естественного и искусственного освещения. Это избавляет владельца от регулярной замены батарейки. Система Eco-Drive в 2026 году отмечает 50-летие. Часы оснащены сапфировым стеклом, корпусом из двухцветной нержавеющей стали диаметром 40 мм и кожаным ремешком. Водонепроницаемость составляет 50 метров (5 бар), предусмотрены три стрелки и окошко даты.

Стоимость новинки составляет 395 долларов. Citizen продаёт её исключительно через американский интернет-магазин и розничные магазины Macy's. Для коллекционной модели важнее всего не технические характеристики, а тираж: всего 500 часов отделяют её от обычных серийных аксессуаров с изображением популярных персонажей.

Источник: citizenwatch

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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