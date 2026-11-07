TEAC перекрасила виниловый проигрыватель в бирюзовый: новая версия TN-400BT-X вышла ограниченной серией

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Компания TEAC представила ограниченную серию виниловых проигрывателей TN-400BT-X/TB в необычном бирюзовом цвете. Новинка получила не только яркую глянцевую отделку, но и беспроводной передатчик Bluetooth 5.2, позволяющий слушать пластинки через совместимые наушники и колонки без подключения кабелей. При этом техническая начинка осталась прежней: производитель сделал ставку на оформление уже существующей модели.

Проигрыватель использует ременной привод и алюминиевый опорный диск. Он поддерживает три скорости вращения — 33⅓, 45 и 78 об/мин, поэтому подходит как для современных виниловых пластинок, так и для старых дисков на 78 об/мин. За считывание дорожки отвечает S-образный тонарм со статической балансировкой и предустановленная MM-головка Audio-Technica AT95E.

Встроенный фонокорректор на микросхеме NJM8080 позволяет подключать устройство непосредственно к усилителю или активной акустике, даже если у них нет отдельного фонокорректорного входа. Для беспроводного соединения предусмотрены кодеки SBC, aptX и aptX Adaptive. Последний обеспечивает передачу звука с меньшей задержкой и более высоким качеством при использовании совместимых устройств. Проигрыватель также поддерживает сопряжение с восемью Bluetooth-устройствами.

Бирюзовая версия получила корпус из плотного МДФ с глянцевым лаковым покрытием, алюминиевые регуляторы и позолоченные разъёмы RCA. Габариты устройства составляют 420 x 117 x 356 мм, масса — 4,9 кг. TEAC позиционирует TN-400BT-X/TB как ограниченную цветовую серию: изменений в механике и электронике по сравнению с базовой платформой производитель не заявлял.

Источник: teac