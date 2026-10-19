Артефакт миссисипской культуры с фигурой крылатого воина, оружием и отрубленной человеческой головой может изображать женщину. Необычная трактовка древнего изображения ставит вопрос о том, насколько уверенно исследователи могут определять пол персонажей по традиционным символам и одежде.

Медные пластины с изображениями так называемого Птицечеловека (Birdman) использовали представители доколумбовых культур юго-востока и среднего запада Северной Америки. Этот образ связывают с войной, ритуальными танцами и представлениями о сверхъестественных силах. Фигуру часто трактовали как мужчину, однако внешние признаки персонажа сами по себе не позволяют однозначно установить его пол.

В исследовании 2017 года археолог Билли Фолленсби и историк искусства Кэти Буфорд обратили внимание на стройную фигуру и выраженную правую грудь персонажей на двух пластинах Рогана. Эти детали допускают, что перед исследователями не мужчина-воин, как считалось прежде, а женщина, принявшая мужскую воинскую роль и соответствующее облачение. Авторы связали такую интерпретацию с историческими представлениями коренных народов Северной Америки о женщинах, выполнявших традиционно мужские функции.

Пластину высотой около 28 см изготовили в XIII веке, предположительно в Кахокии на территории современного Иллинойса. В конце XIX века археолог Джон Роган обнаружил её в погребальном кургане Этова в Джорджии. Артефакт попал в могилу человека высокого статуса и, вероятно, к тому времени уже считался ценностью, которую передавали из поколения в поколение. Пол погребённого достоверно не установлен. Версия о женщине на изображении остаётся научной интерпретацией, а не доказанным фактом.

Источник: livescience