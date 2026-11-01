Корпус HAVN HS 360 VGPU снижает температуру видеокарты на 6 °C

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Производитель HAVN представил два корпуса HS 360 и HS 360 VGPU, которые поступили в продажу 29 октября 2026 года. Цена базовой модели HS 360 составляет $199 (около 17 900 ₽), версия HS 360 VGPU стоит $279 (примерно 25 100 ₽) по курсу 90 ₽ за $1.

Обе модели созданы на основе корпуса HS 420, но стали компактнее. Их габариты меньше предшественника на 19,4%, а вес ниже на 29,5%.

Версия HS 360 VGPU отличается магнитным разделителем воздушных потоков. Он отделяет друг от друга потоки воздуха внутри корпуса и направляет холодный воздух к графическому процессору видеокарты. Производитель заявляет, что благодаря этому температура видеокарты снижается на 6 °C.

Регулируемые опоры уменьшают вибрацию графического ускорителя. Оба корпуса совместимы с материнскими платами, у которых разъёмы расположены на обратной стороне платы.

Панорамное стекло UniSheet получило новый изгиб, который стал на 31,8% плотнее. По данным HAVN, это делает стык между стеклянными панелями менее заметным. Прочность конструкции выросла на 36% по сравнению с HS 420. Для укладки проводов в корпусе предусмотрена система SimpliCable.

Корпус с панорамным стеклом HAVN HS 360 и версия HS 360 VGPU с улучшенным охлаждением видеокарты уже продаются.

Источник: 4pda