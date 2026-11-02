Космические телескопы нашли за Нептуном объекты размером всего 5 км, сохранившие следы рождения Солнечной системы

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Телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» обнаружили 27 ранее неизвестных ледяных объектов за орбитой Нептуна. Самый маленький из них имеет диаметр около 5 км — примерно в пять раз меньше объектов, которые удавалось обнаруживать с помощью самых чувствительных наземных телескопов. Наблюдения показали, что даже небольшие небесные тела сохранили признаки своего происхождения, несмотря на миллиарды лет существования.

Астрономы впервые объединили данные двух космических обсерваторий для изучения транснептуновых объектов. «Хаббл» регистрировал видимый свет, а «Джеймс Уэбб» — инфракрасное излучение. Совместные наблюдения позволили определить характеристики поверхностей, оценить размеры и проследить особенности орбит 27 тусклых объектов. Некоторые из них светят более чем в 100 миллионов раз слабее звёзд, различимых невооружённым глазом.

Особенно интересным оказалось сходство цветов небольших тел с более крупными объектами из тех же областей Солнечной системы. Учёные ожидали, что за миллиарды лет столкновения и разрушение изменят поверхности маленьких небесных тел. Однако наблюдения показали, что характерные цветовые признаки сохранились. Они могут указывать на химический состав поверхности и условия, в которых объекты сформировались на заре существования Солнечной системы.

Ещё одна находка касается распределения небесных тел по размерам. Исследователи обнаружили меньше совсем маленьких объектов, чем предсказывают некоторые модели формирования планет. При этом две группы транснептуновых тел, сформировавшиеся в разных областях молодой

Солнечной системы и получившие разные орбиты, демонстрируют удивительно похожее распределение размеров. Результаты двух исследований опубликованы в The Astronomical Journal и помогут уточнить представления о формировании планетных зародышей.

Источник: sciencedaily