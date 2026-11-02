Keychron объединила магнитные переключатели, алюминиевый корпус и частоту 8000 Гц в новой клавиатуре

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Компания Keychron представила механическую клавиатуру Q19 HE 8K с магнитными переключателями, которые позволяют настраивать точку срабатывания клавиш с точностью до 0,1 мм. Устройство поддерживает частоту опроса 8000 Гц и получило необычный дизайн Golden Compass с морской символикой и корпусом из алюминия.

Автор: Keychron Источник: www.gizmochina.com

Клавиатура подключается по USB-C и использует магнитные переключатели Keychron Ultra-Fast Lime. Пользователь может самостоятельно выбирать глубину нажатия для регистрации команды в диапазоне от 0,1 до 3,5 мм. Функция Rapid Trigger дополнительно позволяет настраивать чувствительность сброса срабатывания: до 0,01 мм на первых 2,5 мм хода клавиши и до 0,005 мм на оставшемся участке.

Одна из наиболее интересных возможностей Q19 HE 8K — назначение до четырёх действий на одну клавишу в зависимости от глубины нажатия. Контроллер с 1 МБ флеш-памяти сканирует отдельную клавишу с частотой до 256 кГц. Также предусмотрены аналоговый режим и функции Last Key Priority и Snap Click, которые расширяют возможности управления в играх.

Модель оснащена RGB-подсветкой, съёмными переключателями с поддержкой горячей замены и кейкапами из PBT-пластика. При этом совместима она только с магнитными переключателями Keychron Ultra-Fast Lime. Стоимость Q19 HE 8K составляет 254,99 доллара.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +106.40
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