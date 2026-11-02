Zyac Design придумала складной нож, который меняет конструкцию одним нажатием кнопки

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Складной нож Zyac Z01S получил необычный механизм, который позволяет менять длину рукоятки прямо во время использования. Если сдвинуть её заднюю часть вперёд, нож переходит в укороченный режим и получает дополнительную механическую блокировку, которая препятствует складыванию конструкции. Разработчики попытались объединить компактность складного ножа с надёжностью инструмента с фиксированной конструкцией.

Модель разработала компания Zyac Design. Основой механизма служит подвижная задняя секция рукоятки с кнопочным фиксатором. В обычном положении нож имеет полноразмерную рукоятку для привычного хвата. После нажатия кнопки её задняя часть перемещается вперёд, сокращая длину конструкции и приближая руку к режущей части. Чтобы вернуть исходное положение, достаточно повторно нажать кнопку и выдвинуть секцию назад.

В открытом положении нож удерживает стандартный замок Liner Lock. При укороченной рукоятке дополнительно включается вторая блокировка: по заявлению разработчика, она не позволяет сложить нож даже при случайном освобождении основного замка. Для закрытия конструкции сначала необходимо вернуть рукоятку в полную длину и только после этого разблокировать основной механизм. Кнопка изменения длины также недоступна, пока нож сложен.

Стандартная версия Z01S выполнена из титана Grade 5, а для изготовления клинка используется порошковая сталь Böhler M390. Покупателям предлагают два варианта геометрии — Drop Point и Tanto. Помимо базовой версии, предусмотрены исполнения с корпусом из циркония и комбинированного материала Zircu-Ti. Проект представлен на Kickstarter, где разработчики собирают средства на выпуск ножа.

Источник: kickstarter