Zyac Design придумала складной нож, который меняет конструкцию одним нажатием кнопки
Складной нож Zyac Z01S получил необычный механизм, который позволяет менять длину рукоятки прямо во время использования. Если сдвинуть её заднюю часть вперёд, нож переходит в укороченный режим и получает дополнительную механическую блокировку, которая препятствует складыванию конструкции. Разработчики попытались объединить компактность складного ножа с надёжностью инструмента с фиксированной конструкцией.
Модель разработала компания Zyac Design. Основой механизма служит подвижная задняя секция рукоятки с кнопочным фиксатором. В обычном положении нож имеет полноразмерную рукоятку для привычного хвата. После нажатия кнопки её задняя часть перемещается вперёд, сокращая длину конструкции и приближая руку к режущей части. Чтобы вернуть исходное положение, достаточно повторно нажать кнопку и выдвинуть секцию назад.
В открытом положении нож удерживает стандартный замок Liner Lock. При укороченной рукоятке дополнительно включается вторая блокировка: по заявлению разработчика, она не позволяет сложить нож даже при случайном освобождении основного замка. Для закрытия конструкции сначала необходимо вернуть рукоятку в полную длину и только после этого разблокировать основной механизм. Кнопка изменения длины также недоступна, пока нож сложен.
Стандартная версия Z01S выполнена из титана Grade 5, а для изготовления клинка используется порошковая сталь Böhler M390. Покупателям предлагают два варианта геометрии — Drop Point и Tanto. Помимо базовой версии, предусмотрены исполнения с корпусом из циркония и комбинированного материала Zircu-Ti. Проект представлен на Kickstarter, где разработчики собирают средства на выпуск ножа.
Источник: kickstarter
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