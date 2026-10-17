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Японская компания Links International выпустила мини-ПК LNE6412 с процессором Intel Celeron J6412 (10 Вт), отличающийся отсутствием вентиляторов. Этот мини-ПК поддерживает возможность установки до 32 ГБ оперативной памяти и предлагает широкий спектр портов.

Процессор мини-ПК Celeron J6412, работающий на частоте 2 ГГц с возможностью ускорения до 2,6 ГГц, обладает четырьмя ядрами и демонстрирует умеренную производительность (около 1200 баллов в Geekbench 6), что делает его подходящим для задач, не требующих высокой вычислительной мощности, таких как мультимедиа, офисные приложения и POS-системы.

Ключевой особенностью LNE6412 является его полностью пассивное охлаждение. Благодаря низкому энергопотреблению процессора (10 Вт), система охлаждения без вентилятора обеспечивает бесшумную работу.

Набор портов ввода-вывода включает: четыре USB 3.0 Type-A, два USB 2.0 Type-A, два гигабитных Ethernet, два HDMI (поддержка 4K при 60 Гц), VGA, а также 3,5-мм аудиоразъем. Стандартная конфигурация включает 8 ГБ DDR4 ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения оперативной памяти до 32 ГБ и внутренней памяти через слот M.2 2280. Мини-ПК имеет компактные размеры 129 x 157 x 40 мм и поддерживает монтаж VESA.

Источник: notebookcheck