Японская компания Links International выпустила безвентиляторный мини-ПК LNE6412

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Платформа ПК

Японская компания Links International выпустила мини-ПК LNE6412 с процессором Intel Celeron J6412 (10 Вт), отличающийся отсутствием вентиляторов. Этот мини-ПК поддерживает возможность установки до 32 ГБ оперативной памяти и предлагает широкий спектр портов.

Мини-ПК LNE6412
Мини-ПК LNE6412
Автор: Links International Источник: www.links.co.jp

Процессор мини-ПК Celeron J6412, работающий на частоте 2 ГГц с возможностью ускорения до 2,6 ГГц, обладает четырьмя ядрами и демонстрирует умеренную производительность (около 1200 баллов в Geekbench 6), что делает его подходящим для задач, не требующих высокой вычислительной мощности, таких как мультимедиа, офисные приложения и POS-системы.

Ключевой особенностью LNE6412 является его полностью пассивное охлаждение. Благодаря низкому энергопотреблению процессора (10 Вт), система охлаждения без вентилятора обеспечивает бесшумную работу.

Мини-ПК LNE6412
Мини-ПК LNE6412
Автор: Links International Источник: www.links.co.jp

Набор портов ввода-вывода включает: четыре USB 3.0 Type-A, два USB 2.0 Type-A, два гигабитных Ethernet, два HDMI (поддержка 4K при 60 Гц), VGA, а также 3,5-мм аудиоразъем. Стандартная конфигурация включает 8 ГБ DDR4 ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения оперативной памяти до 32 ГБ и внутренней памяти через слот M.2 2280. Мини-ПК имеет компактные размеры 129 x 157 x 40 мм и поддерживает монтаж VESA.

Источник: notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 446 0
Автор PavelLBB Рейтинг +584.20
Блог Платформа ПК 370 2245 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...