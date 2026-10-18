Minisforum MS-03: мощная, но «сырая» AI-рабочая станция за цену полноценного десктопа

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| Новость | Платформа ПК

Компания Minisforum в 2026 году представила модель MS-03 — компактную AI-рабочую станцию на платформе Intel Panther Lake-H, которая позиционируется как замена MS-01 для энтузиастов домашних лабораторий и задач локального ИИ На бумаге характеристики впечатляют, но реальные обзоры рисуют более сдержанную картину.

Автор: https://store.minisforum.com Источник: store.minisforum.com
Что внутри:
  • Процессор: Intel Core Ultra 9 386H или Core Ultra 5 336H
  • NPU: производительность до 50 TOPS для локальных AI-задач
  • Память: поддержка до 128 ГБ DDR5 (7200 МГц)
  • Накопители: до 8 ТБ SSD, включая поддержку U.2 NVMe и трёх слотов под NVMe
  • Сеть: четыре порта — два 10GbE SFP+, один 10GbE RJ45 и один 2.5GbE RJ45
  • Интерфейсы: два USB4, три USB Type-A 10 Гбит/с, HDMI
Где подвох
  1. Это нишевое устройство, а не универсальный мини-ПК. Издание PCWorld прямо озаглавило свой обзор: «Minisforum's MS-03 is a powerful but flawed AI workstation» — «мощная, но имеющая недостатки рабочая станция». Устройство заточено под конкретные сценарии: локальный ИИ, домашний сервер, виртуализация. Для обычного пользователя, которому нужен компактный компьютер для офиса или игр, переплата за четыре сетевых порта и NPU бессмысленна.
  2. Проблемы с прошивкой и USB. В обсуждениях на официальной странице Minisforum пользователи сообщают о «странностях при загрузке» (firmware/boot quirks) и периодических проблемах с работой USB-портов — типичные «болячки» нишевых рабочих станций на этапе ранних партий.
  3. Barebone-конфигурация увеличивает итоговую цену. Во многих вариантах поставки MS-03 продаётся без оперативной памяти и SSD. Это значит, что заявленная цена — это только «голый» корпус с материнской платой. Совместимую DDR5-7200 и NVMe-накопители придётся докупать отдельно, что добавляет к бюджету ещё несколько десятков тысяч рублей и требует технических навыков для сборки.
  4. Программная часть отстаёт от железа. Обзоры отмечают, что утилиты для управления функциями локального ИИ от Minisforum пока уступают по зрелости решениям от крупных вендоров, а поддержка NPU в реальных приложениях всё ещё ограничена.
Цена

В российской рознице конфигурации с Core Ultra 5 336H + 32 ГБ RAM + 1 ТБ SSD стартуют от ~195 000 рублей. Barebone-версии дешевле, но требуют дополнительных вложений.

Вопрос к обсуждению

Стоит ли переплачивать за нишевую AI-рабочую станцию с «сырой» прошивкой, или за эти же деньги лучше собрать полноценный десктоп на стандартных комплектующих с гарантией и поддержкой?

Источник: Minisforum MS-03 review: A powerful but flawed AI workstation

Изображение в превью:
Автор: https://store.minisforum.com/
Источник: store.minisforum.com
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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