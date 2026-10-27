Игровой мини-ПК с RTX 5080 в корпусе объемом 3 л: Asus представила ROG NUC 16 в стиле Phantom Blade Zero

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| Новость | Платформа ПК

Компания Asus выпустила специальную версию игрового мини-ПК ROG NUC 16, посвященную экшену Phantom Blade Zero. Компьютер получил оформление по мотивам игры и мощную начинку.

Автор: Asus Источник: rog.asus.com

Устройство стало частью сотрудничества Asus ROG с разработчиком S-GAME. Внешне мини-ПК отличается черно-красным корпусом с полупрозрачной передней панелью, на которой изображен главный герой игры Соул. Дизайн дополняют элементы, напоминающие клинки. При этом размеры остались такими же, как у обычной версии. Компьютер занимает около трех литров и подходит для размещения как на столе в вертикальном положении, так и горизонтально.

Покупателям предложат два варианта устройства. Оба получили процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus и 32 ГБ оперативной памяти. Основные различия касаются видеокарты и объема накопителя. Младшая версия оснащена мобильной RTX 5070 и SSD на 1 ТБ, а старшая получила RTX 5080 и накопитель на 2 ТБ. В дальнейшем объем оперативной памяти можно увеличить до 128 ГБ.

Автор: Asus Источник: rog.asus.com

Для охлаждения используется система с тремя вентиляторами и испарительной камерой. По данным производителя, уровень шума под нагрузкой не превышает 38 дБА. Кроме того, встроенный датчик определяет положение корпуса и позволяет автоматически настраивать работу охлаждения.

В оснащение также входят Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 и сетевой порт Ethernet. Оперативную память и SSD можно заменить самостоятельно без использования инструментов. Для старшей версии предусмотрен блок питания мощностью 380 Вт, для младшей — 280 Вт.

В Китае стоимость специального издания варьируется от 3740 до 4720 долларов США. Цена зависит от конфигурации и продавца. Информации о сроках появления новинки на других рынках пока нет.

Источник: Asus

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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