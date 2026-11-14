Глава TeamGroup предупредил о дефиците оперативной памяти, когда модули нельзя будет купить даже с переплатой
Глава TeamGroup предупредил о вероятном рекордном обострении дефицита чипов оперативной памяти в 2027 году.
По данным тайваньского издания Economic Daily News, пик кризиса поставок придётся на период с конца 2026 до середины 2027 года. Производители перевели основные мощности на выпуск дорогой памяти HBM для серверов искусственного интеллекта. По оценкам аналитиков TrendForce, в 2027 году дата-центры поглотят почти 44% всей мировой оперативной памяти и больше половины флеш-памяти NAND.
Из-за этого поставки для потребительских видеокарт и домашних ПК резко сокращаются. Руководство TeamGroup подчеркнуло возникновение ситуации, когда достать модули будет трудно даже с огромной переплатой. Эксперты отрасли сходятся во мнении, что баланс спроса и предложения на рынке восстановится не раньше второй половины 2028 года.
Источник: Wccftech
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