Исследователи доказали влияние «розового шума» на качество диалогов с ИИ

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Нейросеть Claude Sonnet 3.7 и люди используют идентичный физический механизм, называемый розовым шумом, для построения комфортного диалога. К такому выводу пришли ученые из Дартмутского колледжа в штате Нью-Гэмпшир после масштабного исследования диалогов, результаты которого опубликовал журнал Science Advances.

Термином розовый шум в физике обозначают низкочастотный сигнал, существующий на грани стабильности и хаоса. Руководитель научной группы Кэтрин О'Нелл применила эту концепцию к анализу речи. В разговоре розовый шум выглядит как волнообразный процесс: собеседники синхронизируются в выборе слов и тем, затем один из них резко меняет предмет обсуждения, разрушая баланс, а второй подхватывает инициативу, возвращая беседу в стабильное русло. Это позволяет изучить позицию партнера по общению, избегая стагнации диалога.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Доказательная база исследования строится на анализе двух корпусов текстов — специализированных сводов речевых записей, применяемых для лингвистических расчетов. Изучив стенограммы быстрых свиданий и диалоги ведущих в подкастах, ученые зафиксировали четкую закономерность. Максимальное удовольствие от беседы люди получали в тех случаях, когда ритм смены тем соответствовал параметрам розового шума.

Аналогичный тест прошла большая языковая модель Claude Sonnet 3.7. Так называют сложный алгоритм искусственного интеллекта, способный вести осмысленный диалог с пользователем за счет предварительного анализа терабайтов текстовой информации. Когда разработчики дали нейросети задание сгенерировать приятную и неприятную беседы, алгоритм автоматически насытил позитивный диалог колебаниями розового шума. Искусственный интеллект перенял эту физическую закономерность скрытым образом, анализируя массивы человеческой речи при обучении.

Открытие меняет фундаментальное представление о коммуникации, которая ранее считалась в лингвистике строго линейным процессом передачи сведений. Понимание механики розового шума дает разработчикам искусственного интеллекта конкретный математический параметр для настройки языковых моделей следующего поколения.

Источник: hi-tech

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