Спутник Arase раскрыл необычную причину рекордной магнитной бури мая 2024 года

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В мае 2024 года магнитная буря, вызвавшая полярные сияния в необычно низких широтах, оказалась связана с неожиданным источником энергии. Около 85% заряженных частиц, сформировавших мощный кольцевой ток вокруг Земли, пришли из верхних слоёв земной атмосферы, а не с Солнца. Это выяснили исследователи из японского университета Нагоя по данным спутника Arase.

Приборы аппарата зафиксировали ещё один необычный показатель: на высоте около 16 тысяч километров напряжённость магнитного поля Земли во время пика бури снизилась на 40%. Подобное ослабление ранее наблюдали на значительно большем удалении от планеты. Сама буря 10-11 мая 2024 года достигла значения индекса SYM-H −518 нанотесла. Это стало вторым по величине зарегистрированным возмущением с 1981 года.

Ученые установили, что основную часть частиц кольцевого тока составляли ионы кислорода из ионосферы — электрически заряженного слоя верхней атмосферы. Они значительно тяжелее частиц солнечного ветра и могли усилить магнитное возмущение, приблизив область наиболее сильного воздействия к Земле. До сих пор при оценке экстремальных магнитных бурь исследователи уделяли основное внимание потокам плазмы от Солнца.

Результаты показывают, что прогнозировать последствия солнечных вспышек только по параметрам солнечного ветра недостаточно. Поднятые из атмосферы Земли ионы тоже способны влиять на интенсивность бури. Дальнейшее изучение этого механизма планируют связать с японской миссией FACTORS, предусматривающей использование двух спутников. Более точные прогнозы необходимы для защиты навигации, связи, энергосистем и космических аппаратов от последствий космической погоды.

Источник: sciencedaily