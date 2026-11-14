Ехать стоя до 85 км/ч: представлен электрический скутер SCR HYPE

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Хорватская компания Scroller EV представила на краудфандинг площадке электрическое транспортное средство с вертикальным расположением водителя. Скутер SCR HYPE оснащается электромотором мощностью 5 кВт, аккумуляторной 72 В батареей с емкостью 60 Ач и запасом хода до 100 км. Максимальная скорость в городском режиме 25 км/ч, в режиме трека до 85 км/ч.

Габариты транспортного средства 1850х1300х900 см, масса 100 кг. Рама композитная, колеса размерности 12″, подвеска и тормоза гидравлические. Зарядка АКБ от сети (84 В постоянного тока, ток 12 А) займет до 3 часов.

Поставки на рынок в апреле 2027 года, стоимость — 17 000 евро (без НДС).

Источник: indiegogo.com