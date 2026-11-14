Panerai выпустила дайверские часы для военных водолазов с необычным расположением заводной головки

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Компания Panerai представила две механические модели Submersible Marina Militare, рассчитанные на погружения на глубину до 500 метров. Одна из новинок получила необычную конструкцию корпуса с заводной головкой слева, а вторая позволяет одновременно отслеживать время в двух часовых поясах. Обе модели отсылают к истории сотрудничества производителя с итальянскими военно-морскими силами, которое началось в 1910-х годах.

Автор: Panerai Источник: hypebeast.com

Модель Submersible Marina Militare Destro PAM01757 получила стальной корпус диаметром 44 мм. Её главная конструктивная особенность — защитная скоба заводной головки, расположенная на отметке «9 часов». Такая компоновка рассчитана на ношение часов на правой руке: левая остаётся свободной для работы с компасом, глубиномером и другим оборудованием. Циферблат лишён указателя даты, а за работу механизма отвечает автоматический механизм P.980 с запасом хода 72 часа.

Вторая новинка, Submersible Marina Militare GMT PAM01758, имеет более компактный 42-миллиметровый корпус. Её механизм P.900/GMT24H показывает время второго часового пояса с помощью отдельной стрелки с оранжевым наконечником и 24-часовой шкалы. Дополнительная разметка позволяет сразу определить, день сейчас или ночь в другом часовом поясе. Запас хода также составляет три дня, но в отличие от Destro эта версия получила календарное окно и индикатор малой секундной стрелки.

Общие характеристики включают водонепроницаемость до 500 метров, вращающийся в одну сторону безель с чёрной керамической вставкой и матовые чёрные циферблаты с бежевым покрытием Super-LumiNova. Стальные задние крышки украшены изображением торпеды Slow Speed Torpedo, применявшейся итальянскими военно-морскими подразделениями в 1940-х годах. Обе модели комплектуются ремешками из кожи телячьей кожи золотисто-коричневого оттенка и дополнительными чёрными каучуковыми ремешками.

Источник: hypebeast

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +118.40
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