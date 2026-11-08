Apple увеличит выпуск MacBook Neo в 2027 году вдвое, до 16 млн устройств

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Apple планирует увеличить выпуск MacBook Neo в 2027 году до 16 млн устройств. Об этом со ссылкой на источники в цепочке поставок сообщило издание DigiTimes, которое пишет о производстве электроники. Цепочка поставок — это компании, которые выпускают комплектующие и собирают готовые устройства. Прогнозируемый объём вдвое превышает производство первого поколения ноутбука, которое, по оценкам, составило около 8 млн экземпляров.

Первое поколение MacBook Neo представили весной 2026 года. Изначально Apple рассчитывала выпустить примерно 5-6 млн таких ноутбуков. Из-за высокого спроса компания пересмотрела планы и увеличила объём производства до 8-10 млн устройств. Новый показатель на 2027 год в 2,7-3,2 раза выше первоначального плана.

MacBook Neo относится к бюджетному сегменту, где Apple ранее почти не была представлена. Стартовая цена модели составляет 699 долларов США, что примерно соответствует 57 тыс. рублей.

Ноутбук оснащён 8 ГБ оперативной памяти (гигабайт, временного хранилища, с которым работают запущенные программы) и чипом A18 Pro. Это процессор собственной разработки Apple, который также установлен в смартфон iPhone 16 Pro. Диагональ экрана составляет 13 дюймов, или около 33 см. Клавиатура не имеет подсветки. Корпус выпускается в четырёх цветах: серебристом, розовом, цитрусовом и индиго.

Сведения о следующем поколении появились в конце октября 2026 года. Журналист Bloomberg Марк Гурман, которого в отрасли называют инсайдером (источником, передающим информацию о ещё не анонсированных продуктах), сообщил, что MacBook Neo 2 могут представить в первой половине 2027 года. По его данным, ноутбук получит процессор A19 Pro из iPhone 17 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и новые цвета корпуса, которые пока не названы. Будет ли Apple менять стоимость устройства, неизвестно.

Таким образом, по данным DigiTimes, в 2027 году Apple может выпустить 16 млн MacBook Neo, что вдвое больше объёма первого поколения ноутбука.

Источник: news